«Ενδιαφέρον της Μακάμπι Τελ Αβίβ για τον Πάλμερ»

H Mακάμπι Τελ Αβίβ φέρεται να έχει βάλει στο στόχαστρό της ενόψει του καλοκαιριού τον γκαρντ της Γαλατασαράι, Τζέιμς Πάλμερ.

Η Μακάμπι έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό της για την νέα χρονιά και σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα έχει βάλει στο στόχαστρό της τον 30χρονο γκαρντ της Γαλατά, Τζέιμς Πάλμερ. Μάλιστα, λέγεται πως η ομάδα του Όντεντ Κάτας έχει ξεκινήσει ήδη διαπραγματεύσεις με την τούρκικη ομάδα για την απόκτησή του.

Ο Αμερικάνος γκαρντ ξεχώρισε την φετινή χρονιά με την φανέλα της Γαλατά στο BCL, καθώς ολοκλήρωσε την σεζόν με 16.5 πόντους και 4.5 ασίστ, προσφέροντας τα μέγιστα στην πορεία ως τα προημιτελικά της διοργάνωσης.