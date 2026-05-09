Κάλεσμα της Οriginal ενόψει του τελικού: «ΑΕΚ γερά, Βασίλισσα ξανά»

Η Original έστειλε το δικό της μήνυμα στον κόσμο της ΑΕΚ ενόψει του τελικού του Final4 του BCL απέναντι στην Ρίτας.

Η ώρα της μάχης για τον τελικό του BCL έφτασε για την ΑΕΚ η οποία απόψε (09/05, 21:00) αντιμετωπίζει την Ρίτας στην Μπανταλόνα, με στόχο την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου.

Ο μεγαλύτερος σύνδεσμος οπαδών του «Δικεφάλου» (Original), έκλεισε ραντεβού με τον κόσμο της ένωσης που βρίσκεται στην Ισπανία στα McDonlands της παραλίας, ώστε να πάνε όλοι μαζί προς το γήπεδο.

Αναλυτικά όσα αναφέρουν στο story:

«Το ραντεβού μας στην Badalona σήμερα είναι στα McDonalds στην παραλία. Διεύθυνση: Carrer de Mar 1,3, 08911 Badalona.



Από τις 15:00 μαζευόμαστε εκεί και στις 17:30 αναχωρούμε όλοι μαζί πορεία για το γήπεδο».