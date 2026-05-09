Μπράουν ενόψει τελικού: «Η διοίκηση και το επιτελείο έχουν κάνει ξεκάθαρο τι σημαίνει για την ΑΕΚ»

Ο Γκρεγκ Μπράουν σε δηλώσεις του ενόψει του τελικού του BCL της ΑΕΚ κόντρα στην Ρίτας σημείωσε πως η διοίκηση της Ένωσης έχει κάνει ξεκάθαρο στην ομάδα το τι σημαίνει αυτός ο τίτλος για τους «κιτρινόαυρους»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Νιώθω προετοιμασμένος. Πολύ ενθουσιασμένος, αλλά ήρεμος. Περιμένω για το τζάμπολ. Κάναμε σκάουτ τη Ρίτας, θα ξανακάνουμε στο ξενοδοχείο. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτό το παιχνίδι, έχω αυτοπεποίθηση»

Για το αν έχει αντιληφθεί πόσο μεγάλη και ιστορική είναι η στιγμή: «Απόλυτα. Η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο το έχουν κάνει πολύ ξεκάθαρο, για το τι σημαίνει για τον οργανισμό. Εμείς οι παίκτες αντιλαμβανόμαστε τη βαρύτητα και προετοιμαζόμαστε όσο καλύτερα μπορούμε»

Για το αν έχει φέρει βαφή για τα μαλλιά (σ.σ. είχε πει ότι θα τα βάψει κιτρινόμαυρα αν έρθει το τρόπαιο): «Είναι αστείο, γιατί δεν έφερα. Μερικοί από το σταφ έχουν τη βαφή, οπότε θα με βοηθήσουν μετά το παιχνίδι να βάψω τα μαλλιά μου»

Για το τι πρέπει να προσέξουν στη Ρίτας: «Είναι πολύ phsycial ομάδα. Σουτάρουν καλά, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, να έχουμε καλή επικοινωνία, να εμπιστευτούμε το πλάνο του παιχνιδιού»

Για το αν είναι το ίδιο προετοιμασμένοι για τον τελικό, όπως στον ημιτελικό: «Είναι αστείο, είδαμε VIDEO και θα γυρίσουμε πίσω να δούμε κι άλλο. Είμαστε πολύ προετοιμασμένοι και πολύ συγκεντρωμένοι ως ομάδα»

Για το τι περιμένει από τους οπαδούς: «Περιμένω να είναι πιο ενθουσιασμένοι απ’ ότι όταν παίξαμε με την Μπανταλόνα»

Για το αν περιμένουμε καλύτερο κάρφωμα από αυτό στον ημιτελικό: «Το ελπίζω»