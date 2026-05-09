Α1 Γυναικών: Η Ιωάννα Κριμίλη Καλύτερη Βελτιωμένη παίκτρια της χρονιάς

Αθλήτριες-πρωταγωνίστριες. Παίκτριες οι οποίες ηγήθηκαν της πορείας των ομάδων τους. Γυναίκες που άφησαν το στίγμα τους μέσα στο παρκέ!

Το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών ολοκληρώθηκε, αφήνοντας πίσω του έντονες στιγμές, σπουδαίες εμφανίσεις, αλλά και πρόσωπα που ξεχώρισαν για το ταλέντο, τη μαχητικότητα, την αγωνιστική τους προσωπικότητα και την -σε κάποιες περιπτώσεις- αθόρυβη δουλειά τους μέσα στο γήπεδο.

Η εφετινή αγωνιστική περίοδος «κλείνει» με την ανάδειξη των κορυφαίων αθλητριών που αγωνίστηκαν στο πρωτάθλημα μέχρι την ολοκλήρωσή του, των καλύτερων παικτριών ανά θέση, εκείνων που ξεχώρισαν βάσει στατιστικής, αλλά και όσων απαρτίζουν τις καλύτερες πεντάδες.

Οι κορυφαίες παίκτριες αναδείχθηκαν έπειτα από ψηφοφορία των προπονητών-τριών και των παικτριών των ομάδων, σε συνδυασμό με το επίσημο σύστημα αξιολόγησης του πρωταθλήματος.

Καλύτερη Βελτιωμένη Ελληνίδα Παίκτρια (Domestic Most Improved Player of the Year)

Ιωάννα Κριμίλη (Παναθηναϊκός)

Έξι χρόνια μετά την τελευταία παρουσία της στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών, η Ιωάννα Κριμίλη το καλοκαίρι του 2025 επέστρεψε από τις Η.Π.Α. και εντάχθηκε στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, κλείνοντας τον κύκλο των σπουδών της στην Καλιφόρνια και τη σπουδαία εξαετή πορεία της στο NCAA.

Η επιστροφή της διεθνούς παίκτριας στην χώρα μας σηματοδότησε για την ίδια μια νέα αρχή στο πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας, ουσιαστικά όμως ήταν σαν να μην έλειψε μια μέρα, καθώς η 24άχρονη γκαρντ άφησε το δικό της αποτύπωμα, ενισχύοντας σημαντικά την ομάδα του «τριφυλλιού»

Η Ιωάννα Κριμίλη αναδείχθηκε Καλύτερη Βελτιωμένη Ελληνίδα παίκτρια της χρονιάς, ολοκληρώνοντας την ρέγκιουλαρ σεζόν μ.ο. 10.7 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ, ενώ ήταν η πρώτη γηγενής αθλήτρια η οποία αναδείχθηκε MVP σε αγώνα της εφετινής σεζόν, στην 3η αγωνιστική στην αναμέτρηση με τον Πρωτέα Βούλα όπου πέτυχε 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Η διεθνής γκαρντ και η φόργουορντ του Ολυμπιακού, Ελεάννα Χριστινάκη, είναι οι δυο Ελληνίδες, εκτός κατηγορίας Κ23, που κέρδισαν τον τίτλο της MVP σε αναμετρήσεις του πρωταθλήματος της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Οι κατηγορίες των βραβείων