«Εκτέλεσαν την εντολή που δόθηκε από τα κεντρικά - Από την αρχή της σεζόν το πάνε για ανάθεση»

Η Μagic Euroleague ανέλυσε την ήττα του Παναθηναϊκού στο Game 4 και στάθηκε στο εξωαγωνιστικό κομμάτι που έκρινε το ματς στο Telekom Center και την εντολή που δόθηκε από τα κεντρικά.

Ο Παναθηναϊκός γνώριζε πως με νίκη στο καμίνι του Telekom Center θα εξασφάλιζε την παρουσία του στο Final-4 της Αθήνας, ωστόσο η Euroleague είχε άλλα σχέδια.

Ο Ιερεθουέλο και η παρέα του έκαναν ότι περνούσαν από τα χέρια τους για να φέρουν την σειρά σε απόλυτη ισορροπία και τα κατάφεραν με την Βαλένθια να περνά από το ΟΑΚΑ ισοφαρίζοντας την σειρά σε 2-2.

Πλέον οι «πράσινοι» θα πάνε στην Ισπανία την ερχόμενη εβδομάδα (13/2) για να διεκδικήσουν τις όποιες πιθανότητες έχουν για την πρόκριση τους στο Final-4, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάνα ψάχνει τρίτο break.

