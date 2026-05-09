Σερέλης: «Να δείξουμε το μέταλλο της ομάδας στο Game 5»

Ο Χρήστος Σερέλης στάθηκε στα άσχημα διαστήματα του Παναθηναϊκού στο Game 4 και στο τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός για να πάρει τη νίκη και την πρόκριση στην τετράδα της Euroleague.

Μιλώντας στη Nova o άμεσος συνεργάτης του Εργκίν Αταμάν ανέφερε:

«Ήταν όλα παιχνίδια οριακά. Δεν ξεκινήσαμε καλά αμυντικά. Είχαμε πει ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε γρήγορους πόντους στη Βαλένθια. Ενώ η άμυνά μας ήταν πολύ πιο συμπαγής στο δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο, ήμασταν πολύ κακοί στο τέταρτο, δεχθήκαμε σχεδόν 30 πόντους, δεν είχαμε ρυθμό στην επίθεση, αγχωθήκαμε και χάσαμε.

Δεν είναι χαλαρότητα, ούτε θέμα νοοτροπίας. Παίζουν δύο πολύ καλές ομάδες. Σίγουρα η Βαλένθια έδειξε την επιθετική της ικανότητα. Θέλαμε τόσο πολύ να τελειώσει σήμερα η σειρά και να πάμε στο Final Four. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο και βλέπαμε ότι υπάρχει πίεση. Έχουμε επιτρέψει στη Βαλένθια να παίζει το παιχνίδι της εδώ με άνεση σε σχέση με την έδρα της. Τώρα είναι ματς ζωής ή θανάτου.

Αμυντικά πρέπει να είμαστε πιο σωστοί και να μην αφήσουμε παίκτες κλειδιά της να σκοράρουν εύκολα. Έχουμε την ικανότητα να πάρουμε το ματς, να δείξουμε το μέταλλο της ομάδας και να αποδείξουμε ότι θέλουμε πάρα πολύ να φτάσουμε στο Final Four. Δεν υπάρχει αύριο, ή κερδίζουμε ή πάμε σπίτια μας. Να προετοιμαστούμε σωματικά, ψυχολογικά και τακτικά για το 3-2».

