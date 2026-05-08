Ράντοβιτς, Ντιφαλά έβαλαν βάσεις νίκης, δυο τρίποντα… θεόσταλτα από Πραντίγια, Τόμπσον ανέτρεψαν την κατάσταση όταν προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός και με 24-12 βολές η Βαλένθια ισοφάρισε 2-2 (86-89 τελικό) έχοντας πρωταγωνιστή τον Μοντέρο.

Θρίλερ δίχως τέλος και Game 5 στην Ισπανία έπειτα από τέσσερα σερί break σε μία από τις πιο... τρελές σειρές όλων των εποχών. Η Euroleague έκανε τη... μισή δουλειά, οι Ράντοβιτς - Ντιφαλά έβαλαν βάσεις νίκης για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ και η Βαλένθια με τρίποντα - προσευχές και διπλάσιες βολές (21/24β. οι νικητές, 11/12β. οι «πράσινοι») ισοφάρισε σε 2-2. Ως εκ τούτου, οι δύο ομάδες θα παίξουν σε πέμπτο ματς στη "Roig Arena" την Τρίτη (12/5) για να λύσουν μια και καλή τις διαφορές τους και να ξεκαθαρίσει το ποιος θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four.

Στα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός Aktor, για άλλη μια φορά, αντιμετώπισε αμυντικά προβλήματα, όμως έδωσε... μάχη στο 5vs8 της διοργανώτριας αρχής. Στην τελική ευθεία οι γηπεδούχοι παίζοντας με «κλειστό» ροτέισιον προσπάθησαν να επιστρέψουν από το -15 που είχε φτάσει η απόσταση στο Α' μέρος και εν μέρει τα κατάφεραν. Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν προσπέρασαν στην επανάληψη, η Βαλένθια βρήκε τυχερά τρίποντα από τους Πραντίγια και Τόμπσον και στο φινάλε το εκτός ισορροπίας 3π. του Χέις - Ντέιβις δεν βρήκε στόχο για την ισοφάριση.

Ο Χέις - Ντέιβις ολοκλήρωσε το Game 4 με 0/7 τρίποντα, με τους Τζέντι Όσμαν (26π., 4ρ.) και Κέντρικ Ναν (17π. στο β' μέρος) να επιχειρούν να «κρατήσουν» τους γηπεδούχους. Από την άλλη, ο Ζαν Μοντέρο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των φιλοξενούμενων με 29 πόντους σε 30' στο glass floor (5/6 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 7/7 βολές).

Προβληματικό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού Aktor για άλλη μια φορά

Η πεντάδα με τους Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις - Ντέιβις και Λεσόρ για άλλη μια φορά δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι. Οι Ισπανοί πήραν από νωρίς τα ηνία «χτυπώντας» στις κακές τοποθετήσεις του Γκραντ και της «πράσινης» άμυνας (2-8 στο 3'), με τον Ζαν Μοντέρο να πιάνει... ασύλληπτες ταχύτητες (6-14 στο 5', 10π. ο Δομινικανός χωρίς να χάσει σουτ). Ο Εργκίν Αταμάν πέρασε στο glass floor τον Σορτς αντί του Γκραντ και τον Ρογκαβόπουλο αντί του Ναν (2λ.) και μετά το +10 των φιλοξενούμενων (10-20 στο 7'), το «τριφύλλι» βρήκε μια μικρή αντίδραση (15-20 στο 8', θετικός ο Σορτς). Όμως, οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ πήραν ξανά τα ηνία (15-24 στο 9'), με τον Μήτογλου να αντικαθιστά τον Λεσόρ (5 επ. ριμπ., 3ασ., αλλά και 2/5 2π. και 2φ.). Συνολικά, το 1ο δεκάλεπτο της Βαλένθια ήταν εξαιρετικό, στέλνοντας την απόσταση στο +11 (15-26 στο 10' με 8/10 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/4 βολές και 7 ασίστ για 2 λάθη των φιλοξενούμενων), σε ένα διάστημα που ο Παναθηναϊκός Aktor αντιμετώπιζε προβλήματα και στις δύο μεριές του αγωνιστικού χώρου.

Εφιαλτικό ημίχρονο στο "T-Center", ο Όσμαν το πήρε... προσωπικά στο φινάλε της 2ης περιόδου - Πολλά παράπονα για τους διαιτητές

Ο Αταμάν πήγε στη second unit του (σχήμα με Τολιόπουλο, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Χουάντσο και Μήτογλου), αλλά μετά τα διαδοχικά επ. ριμπ. της Βαλένθια ο Λεσόρ επέστρεψε (17-28 στο 13'). Μάλιστα, το 3π. του Χάιμε Πραντίγια έστειλε τους Ισπανούς στο +14 (17-31). Ο «Τολιό» με 7π. προσπάθησε να ξεσηκώσει το κοινό (24-34 στο 15'), με τον Αταμάν να επαναφέρει τους Γκραντ - Όσμαν και την εφιαλτική κατάσταση για το «τριφύλλι» να συνεχίζεται. Ο Παναθηναϊκός Aktor, πέραν της κάκιστης αμυντικής εικόνας, είχε και 2/11 τρίποντα, με τη Βαλένθια να ξεφεύγει στο +15 μετά την τεχνική ποινή στον Τούρκο προπονητή (μετά τις διαμαρτυρίες του για διαιτητικό λάθος) και το 3π. του Ρίβερς (24-39 στο 17'). Με 2'18'' για το ημίχρονο ο «πονοκέφαλος» για το «τριφύλλι» μεγάλωσε ακόμα παραπάνω: 3ο φάουλ του Χουάντσο (επιθετικό) και τεχνική ποινή στον Ισπανό πάουερ φόργουορντ (4φ.). Έτσι, ο Αταμάν τον απέσυρε άρον άρον (27-40 το σκορ). Σε εκείνο το σημείο, ο Όσμαν το πήρε προσωπικά (10π. με δύο γκολ - φάουλ σε ένα τρίλεπτο) και οι «πράσινοι»... ροκάνισαν -κάπως- την απόσταση (37-44 στο 20'). Γκραντ (2π. με 1/4 σουτ, 2 ασ./2λ.), Ναν (2π. με 1/2 σουτ, 1ασ./2λ.) και Χέις - Ντέιβις (4π. με 2/6 σουτ) έμοιαζαν «εγκλωβισμένοι» στο ημίχρονο, την ώρα που το δίδυμο Μοντέρο (16π. με 3/5 3π.) - Τέιλορ (7π.) έκανε «ζημιά». Παράλληλα, βέβαια, στο ημίχρονο υπήρχαν τεράστια «πράσινα» παράπονα για τις αποφάσεις των Ράντοβιτς, Ντιφαλά και Πέτεκ.

«Σκλήρυνε» η άμυνα των «πράσινων» starters - Βρήκε μεγάλα σουτ η Βαλένθια για να μείνει μπροστά

Η άμυνα των starters του Παναθηναϊκού Aktor «σκλήρυνε» στην αρχή της επανάληψης, ο Όσμαν σκόραρε με κάθε τρόπο και η ένταση ανέβηκε στα ύψη, με την ατμόσφαιρα να είναι... καυτή και το «τριφύλλι» να αποκτά ξανά «παλμό» (46-48 στο 24'). Μάλιστα, το τρίποντο του Ναν έφερε προσπέρασμα των γηπεδούχων (49-48), μέσα σε... πανδαιμόνιο και ο Μαρτίνεθ κάλεσε time out. Ο Μπράξτον Κι προσπάθησε να κρατήσει τους Ισπανούς κοντά (51-52 στο 26') και στο 27' (53-52 το σκορ) ο Αταμάν έριξε στο ματς τους Σορτς - Φαρίντ, για να δώσουν «ανάσες» στους Γκραντ - Λεσόρ, που είχαν κάνει αμυντικό... all in. Το παιχνίδι ήταν πια τρομερά physical, η Βαλένθια είχε φτάσει τα 11 λάθη και ο Χουάντσο γύρισε παρά τα 4 φάουλ του στο 28' (2/9 σουτ ο Χέις - Ντέιβις), με τον Μαρτίνεθ να χρησιμοποιεί μαζί τους Μπαντιό, Μοντέρο και Τόμπσον για να βρει πιο σωστές αποφάσεις. Ο Γκραντ άλλαξε τον Σορτς στο λεπτό (βήματα ο Αμερικανός πλέι μέικερ) και κόντρα στη ροή του 3ου δεκαλέπτου οι Ισπανοί βρήκαν δυο πολύτιμα τρίποντα (53-58 στο 29' με σουτ των Τόμπσον και Μοντέρο). Ο Λεσόρ γύρισε γρήγορα, ο Ναν «απάντησε» με ένα 3π. (11π. στην 3η περίοδο) και το «θρίλερ» συνεχίστηκε (56-60 στο 30').

Ο Χέις - Ντέιβις αστόχησε σε σουτ για την ισοφάριση, η Βαλένθια ισοφάρισε και η σειρά οδηγήθηκε σε Game 5

Το δίδυμο Χουάντσο (ένα τρίποντο και ένα κλέψιμο) - Ναν (δύο προσωπικά καλάθια) μάζεψε ξανά το Game 4 στο σουτ (63-65 στο 32'), με τον Λεσόρ να καρφώνει δυναμικά για την ισοφάριση (65-65 στο 33', είχε και 11ρ. ο Γάλλος σέντερ). Με 6'32'' για το τέλος ο Φαρίντ μπήκε αντί του Λεσόρ, οι Γκραντ - Ναν - Όσμαν έμειναν στο παρκέ με 3φ. έκαστος και ο Μπαντιό αστόχησε σε σημαντικά σουτ (1/6 3π.). Όμως, η Βαλένθια έπαιρνε τα επιθετικά ριμπάουντ (16 επ. ριμπ.), ο Όσμαν έκανε το 4ο φάουλ του και ο Τόμπσον ευστόχησε σε ένα μεγάλο τρίποντο (67-70). Ο Χουάντσο βρήκε σίδερο σε προσπάθεια για την ισοφάριση και ο Τέιλορ επανέφερε τους Ισπανούς στο +5 (67-72 στο 35'). Ο Γκραντ χρειαζόταν «ανάσες» και ο Αταμάν έβαλε τον Τολιόπουλο στη θέση του, οι Χέις - Ντέιβις και Λεσόρ γύρισαν ως δίδυμο στη frontline, αλλά οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν σε θέση ισχύος (69-76 με 2/2β. του Μπαντιό στο 36'). Τα double teams στον Ναν συνεχίστηκαν, ο Παναθηναϊκός Aktor έκανε το 12ο λάθος του (δια χειρός Τολιόπουλου) και ο Μοντέρο σκόραρε στο ανοιχτό γήπεδο για το +9 των Ισπανών (69-78). Ο Έλληνας σουτέρ αστόχησε σε ένα τρίποντο, ο Γκραντ επέστρεψε και μαζί με τον Ναν βρήκε ένα κρίσιμο 4-0 για το 73-78. Για άλλη μια φορά, όμως, η «πράσινη» άμυνα δεν ήταν συγκεντρωμένη και ο Ρίβερς σημείωσε ανενόχλητος το 73-80 (2'25'' για τη λήξη). Ο Όσμαν βρήκε ένα δίποντο (75-80), ο Κι νίκησε τον Λεσόρ (75-82) και ο Χουάντσο επέστρεψε στο «5» με 91'' για το φινάλε του 4ου αγώνα (77-82 με 2/2 βολές του Χέις - Ντέιβις). Οι «πράσινοι» πίεζαν σε όλο το γήπεδο, αλλά ο Κι κάρφωσε «πάνω» στους Ερνανγκόμεθ και Χέις - Ντέιβις (77-84).

Ο Τέιλορ έκοψε ψηλά τον Όσμαν, η Βαλένθια βρήκε σκορ στο ανοιχτό γήπεδο (77-86 με τον Μοντέρο) και με 68'' για τη λήξη το 4ο break φάνηκε να «σφραγίζει». Σε εκείνο το σημείο ο Χέις - Ντέιβις σκόραρε ένα δίποντο (79-86) και λίγο αργότερα ο ίδιος ευστόχησε σε 3/3β. για να δώσει ελπίδες στο «τριφύλλι» (83-86) με μόλις 28'' να απομένουν. Ο Αμερικανός φόργουορντ προσπάθησε να παίξει άμυνα στον Μοντέρο, αλλά ο Δομινικανός ήταν ψύχραιμος, κέρδισε το φάουλ και με 2/2β. διαμόρφωσε το 83-88. Ναν και Χέις - Ντέιβις αστόχησαν σε διαδοχικά τρίποντα, αλλά μετά τα ισάριθμα επιθετικά ριμπάουντ ο Όσμαν «έγραψε» το 86-88 με 7,8'' στο ρολόι. Ο Μαρτίνεθ κάλεσε time out και ο Ερνανγκόμεθ έκανε φάουλ στον Κοστέλο με 7,1'' (5ο του Ισπανού), στέλνοντάς τον στη γραμμή, με τον «Ρόγκα» να γυρίζει. Όλο το "T-Center" σηκώθηκε στο πόδι και μέσα σε εκκωφαντική φασαρία ο ψηλός των φιλοξενούμενων έβαλε την 1η βολή, αλλά έχασε τη 2η. Ο Ρογκαβόπουλος κατέβασε το ριμπάουντ και ο Χέις - Ντέιβις έχοντας χρόνο δεν πήρε την καλύτερη δυνατή επιλογή. Ο Αμερικανός φόργουορντ καθυστέρησε, σηκώθηκε για τρεις από τα 8-9μ. και βρήκε σίδερο (86-89 τελικό). Η... τρελή σειρά, λοιπόν, οδηγήθηκε ξανά στη "Roig Arena", έπειτα από τέσσερα break.

Τα Δεκάλεπτα: 15-26, 37-44, 56-60, 86-89.

