Κασιμίρο: «Ακόμα και όταν δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό, είναι δύσκολο να κερδίσεις την Ρεάλ»

Η Μπρεογκάν αντιμετωπίζει την Ρεάλ Μαδρίτης την ερχόμενη Κυριακή (10/05, 18:00) για την 30η αγωνιστική της ACB και ο Λουίς Κασιμίρο σε δηλώσεις του μίλησε με αποθεωτικά λόγια για τους Μαδριλένους, τονίζοντας πως είναι δύσκολο να την κερδίσει κανείς, ακόμα και αν είναι μέσα στο παιχνίδι μέχρι το τέλος.

Μετά την πρόκρισή της στο Final Four της Αθήνας, η Ρεάλ στρέφει την προσοχή της στον κυριακάτικο (10/05, 18:00) αγώνα πρωταθλήματος απέναντι στην Μπρεογκάν στην Μαδρίτη.

Ο Λουίς Κασιμίρο, λοιπόν, σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο,

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κασιμίρο:

«Αυτή η ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης δείχνει ότι μπορεί να παίξει και στους 130 αλλά και στους 60 πόντους. Είναι μια πολύ καλή ομάδα πολύ υψηλού επιπέδου. Θα πρέπει να αμυνθούμε πολύ καλά απέναντι σε έναν αντίπαλο με τόσο μεγάλο ρεπερτόριο όπως η Ρεάλ Μαδρίτης.

Ακόμα και όταν δίνεις τον καλύτερό σου εαυτό και είσαι στο παιχνίδι μέχρι το τέλος, είναι πολύ δύσκολο να νικήσεις τους νικήσεις.

Αν κερδίσουμε, ο κόσμος δεν θα μιλάει για εμάς. Θα μιλάει περισσότερο για το κακό παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης ή για το ότι της λείπουν παίκτες. Όταν παίζεις εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, είναι αδύνατο να μιλήσουν για σένα. Γι' αυτό πρέπει να επικεντρωθούμε στο δικό μας παιχνίδι».