«Τσεκάρει Ουάσινγκτον η Αρμάνι Μιλάνο»

Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Αρμάνι Μιλάνο φέρεται να βρίσκεται ο Ντουέιν Ουάσινγκτον.

Όπως σημειώνεται από τη Σερβία, αλλά και την Ιταλία, ο 26χρονος Αμερικανός γκαρντ είναι στη μεταγραφική λίστα της ιταλικής ομάδας, που θέλει να ενισχύσει την περιφερειακή της γραμμή.

Τη φετινή σεζόν στη Euroleague o Ουάσινγκτον κατέγραψε 14.9 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ κατά μέσο όρο σε 23 παιχνίδια με την Παρτιζάν, σουτάροντας μάλιστα με το υψηλό 37,7% από το τρίποντο.

Προς το παρόν δεν έχει μπει σε συζητήσεις ανανέωσης του συμβολαίου του με την Παρτιζάν, ενώ από την Ιταλία αναφέρεται πως προορίζεται για αντικαταστάτης του Αρμόνι Μπρουκς.