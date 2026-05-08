«Τσεκάρει Ουάσινγκτον η Αρμάνι Μιλάνο»

Όπως σημειώνεται από τη Σερβία, αλλά και την Ιταλία, ο 26χρονος Αμερικανός γκαρντ είναι στη μεταγραφική λίστα της ιταλικής ομάδας, που θέλει να ενισχύσει την περιφερειακή της γραμμή.
Τη φετινή σεζόν στη Euroleague o Ουάσινγκτον κατέγραψε 14.9 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ κατά μέσο όρο σε 23 παιχνίδια με την Παρτιζάν, σουτάροντας μάλιστα με το υψηλό 37,7% από το τρίποντο.
Προς το παρόν δεν έχει μπει σε συζητήσεις ανανέωσης του συμβολαίου του με την Παρτιζάν, ενώ από την Ιταλία αναφέρεται πως προορίζεται για αντικαταστάτης του Αρμόνι Μπρουκς.
🚨 Olimpia Milano has begun seriously exploring the possibility of signing Duane Washington. The Ohio State guard is the alternative to Armoni Brooks.— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) May 8, 2026
Washington finished the EuroLeague season averaging 14.9 points and shooting 37.7% from three-point range with Partizan, and he… pic.twitter.com/RtIEQJyfp9