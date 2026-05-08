Α1 Γυναικών: Καλύτερη παίκτρια U23 η Νάγια Στόλιγκα

Η Νάγια Στολίγκα αγωνίζεται στον Πρωτέα Βούλας, και αναδείχθηκε καλύτερη παίκτρια U23 στην Α1 Γυναικών για την σεζόν 2025/26.

Η 20χρονη γκαρντ έκανε μια εξαιρετική χρονιά, τελείωσε την σεζόν με 8.5 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ ανά αγώνα, ενώ στην συλλογή της προσέθεσε και έξι βραβεία MVP, εκ των οποίων τα δύο τα πήρε απέναντι σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Κόντρα στους πράσινους πέτυχε 11 πόντους, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ απέναντι στον Ολυμπιακό 13 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα.