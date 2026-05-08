Μοναδικός Λεμπρόν: Πρώτος παίκτης που φτάνει τα 300 ματς στα play-offs

Ακόμα ένα ρεκόρ για τον Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που φτάνει τα 300 παιχνίδια στα play-offs.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμετρήθηκαν με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ για το Game 2 των ημιτελικών της Δύσης και ο Λεμπρόν Τζέιμς «έγραψε» ξανά τη δική του ιστορία.

Πιο συγκεκριμένα, ο «Βασιλιάς» έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της λίγκας που φτάνει τα 300 παιχνίδια στα play-offs. Δεύτερος στην σχετική λίστα είναι ο Ντέρεκ Φίσερ με 259, τρίτος ο Τιμ Ντάνκαν με 251 και ακολουθούν οι Ρόμπερτ Χόρι (244) και Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ (237). Έκτος είναι ο Τόνι Πάρκερ με (226), στην έβδομη θέση βρίσκεται ο Κόμπε Μπράιαντ (220) και την δεκάδα συμπληρώνουν οι Μάνου Τζινόμπιλι (218), Σακίλ Ο’Νιλ (216) και Σκότι Πίπεν (208).

Για την ιστορία, ο Λεμπρόν ολοκλήρωσε τον αγώνα με 23 πόντους, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα και 3 λάθη σε 37:47.