Στο πλευρό του Γιαννακόπουλου ο Βατούτιν: «Το παράκανε η Euroleague, είναι άδικο»

Ο ισχυρός άνδρας της ΤΣΣΚΑ Μόσχας υπερασπίστηκε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο μετά τη βαριά τιμωρία της Euroleague.

Ο ιδιοκτήτης της "πράσινης" ΚΑΕ τιμωρήθηκε με αποκλεισμό τριών αγώνων μετά το Game 2 των πλέι οφ με τη Βαλένθια, ώστε να απουσιάσει από το Final-4 της Αθήνας, μία ποινή που προκάλεσε αντιδράσεις. Πλέον, βέβαια, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα μπορέσει να βρεθεί στον τελικό, εφόσον φυσικά περάσει ο Παναθηναϊκός στο Final-4 και βρεθεί εκεί, ωστόσο τα όσα συνέβησαν δεν έμειναν ασχολίαστα και από τον Αντρέι Βατούτιν, τον πρόεδρο της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

«Νομίζω ότι η Euroleague το παράκανε με το επίπεδο της τιμωρίας προς τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Όλοι γνωρίζουμε καλά την εκκεντρική του συμπεριφορά, αλλά η απαγόρευση εισόδου στους επόμενους τρεις αγώνες της ομάδας εξακολουθεί να φαίνεται δυσανάλογη με το περιστατικό στη Βαλένθια», ανέφερε στα ρωσικά ΜΜΕ και πρόσθεσε:

«Είναι άδικο να αποκλείεται ουσιαστικά ο διοικητικός ηγέτης μιας από τις πιο επιτυχημένες ομάδες της εποχής μας από μια πιθανή επίσκεψη στο Final Four της πόλης του, στο γήπεδό του, όπου ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε σίγουρα να είναι ένα από τα φαβορί».