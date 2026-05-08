Τρέλα στον κόσμο της ΑΕΚ για τον τελικό του BCL – Νέες πτήσεις τσάρτερ αυθημερόν

Οι φίλοι της ΑΕΚ αναμένεται να κατακλύσουν την Μπανταλόνα για τον τελικό του BCL το Σάββατο με τη Ρίτας.

Στον τελικό του Final 4 του Basketball Champions League προκρίθηκε με επιβλητικό τρόπο η ΑΕΚ, καθώς απέκλεισε την τροπαιούχο Μάλαγα. Ενόψει του αυριανού τελικού στην Μπανταλόνα, υπάρχει έντονη κινητικότητα από φίλους των «κιτρινόμαυρων» προκειμένου να βρεθούν στο γήπεδο.

Στον ημιτελικό, οι περίπου 800 φίλοι της ΑΕΚ δημιούργησαν απίστευτη ατμόσφαιρα και έσπρωξαν τους παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα στη νίκη, ενώ στον τελικό η κιτρινόμαυρη εξέδρα αναμένεται να είναι πιο μεγάλη.

Ήδη προγραμματίζονται νέες πτήσεις τσάρτερ αυθημερόν με προορισμό τη Βαρκελώνη για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των φιλάθλων, που θέλουν να βρεθούν δίπλα στην Ένωση, στην προσπάθεια που κάνει για την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου στην ιστορία της.