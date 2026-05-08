Σάκοτα: «Πλέον δεν έχω πίεση - Είναι σημαντικό να πιστεύεις στον εαυτό σου»

O Nτράγκαν Σάκοτα σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου μετά την επιβλητική πρόκριση της ΑΕΚ τόνισε ότι πλέον μετά από τόσα χρόνια προπονητικής δεν έχει πίεση, ενώ σημείωσε είναι σημαντικό οι παίκτες να πιστεόυν στον εαυτό τους.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αν το βλέπουμε παιχνίδι με σημασία, πιστεύω ότι έχουμε παίξει και καλύτερα παιχνίδια, αλλά δεν ήταν ο αντίπαλος τόσο καλός. Πάντα θα έχω κάποια… παράπονα. Παίξαμε σπουδαία άμυνα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Εχουμε παίξει αρκετά παιχνίδια με δυνατές ομάδες που παίζουν σκληρή άμυνα και τρέχουν. Κάθε ματς είναι διαφορετικό. Έχει σχέση και με τις δικές μας επιλογές. Με σωστό μυαλό μπορούμε να πούμε ότι κάναμε πολύ καλό τραζίνσιον σήμερα».

«Εχω διαβάσει κάποιες δηλώσεις παικτών που έχουν καλή αυτοπεποίθηση. Είναι σημαντικό να νιώθεις καλά και να πιστεύεις τον εαυτό σου. Να σκέφτεται ότι είναι μια στιγμή που μπορεί να αλλάξει το μέλλον του. Είναι μια διαδικασία που έχει να κάνει και με την περσινή εμπειρία. Που φτάσαμε εκεί που φτάσαμε (ημιτελικό)».

Πού βρίσκει τη ζωντάνια μετά από 50 χρόνια στους πάγκους; «Είναι διαφορετικής φάσεις στην καριέρα ενός προπονητής. Πώς θα ξεκινήσει, πώς θα βελτιωθεί, πώς θα είναι σε μια καλή ομάδα, πώς θα αντέξει. Πρέπει να περάσει όλα αυτά. τώρα δεν υπάρχει για εμένα πίεση. μπορεί να σταματήσω… αύριο. Μπορεί να συνεχίσω. Εχω κάνει ένα τιμ που με βοηθά πολύ. Και οι επιλογές παικτών που κάνουμε παίζει ρόλο. Μπορεί να μην βγουν όλες οι επιλογές, αλλά η βελτίωση φαίνεται».

Για τον τελικό; «Πολλοί πίστευαν ότι η Τενερίφη είναι φαβορί για τον τελικό. Κι εγώ. Είχαν κερδίσει Ρεάλ μέσα στη Μαδρίτη. Όμως σήμερα η Ρίτας έπαιξε δυνατά και έλεγξε το ματς από το πρώτο λεπτό στην ουσία. Σίγουρα θα είναι δυνατός ο τελικός. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε πολλούς παίκτες με κάτω από 20 λεπτά. Θα δούμε τη συγκέντρωση και τις δυνάμεις που θα έχουμε».