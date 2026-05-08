Νάναλι: «Σημαίνει τα πάντα να είσαι τελικό και να διεκδικήσεις έναν τίτλο»

Ο Τζέιμς Νάναλι σε δηλώσεις του μετά την επιβλητική νίκη της ΑΕΚ κόντρα στην Μάλαγα στον ημιτελικό του BCL σημείωσε πως σημαίνει τα πάντα το παίζεις σε ένα τελικό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ήμασταν ενωμένοι, μιλούσαμε συνεχώς μεταξύ μας. Παίζαμε σκληρά και παίζαμε μαζί σαν ομάδα. Αυτό που μας έκανε να αντιδράσουμε μετά το δικό τους σερί ήταν η περηφάνια μας. Νομίζω όλα κρίνονται στην περηφάνια και στο πόσο πολύ το θέλεις. Θέλαμε να νικήσουμε και κάναμε ό,τι χρειαζόταν για να τελειώσουμε τη δουλειά. Δεν έχει σημασία αν είσαι στην αρχή, στη μέση ή στο τέλος της καριέρας σου. Σημαίνει τα πάντα να έχεις την ευκαιρία να παίξεις σε έναν τελικό και να διεκδικήσεις έναν τίτλο».