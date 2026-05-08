Έτοιμη για τον τέταρτο ευρωπαϊκό της τίτλο η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ βρίσκεται στο δεύτερο συνεχόμενο Final 4 στο Basketball Champions League που γίνεται στην Μπανταλόνα. Στον ημιτελικό κέρδισε την Μάλαγα (78-65) και στον τελικό του Σαββάτου (09/05) θα αντιμετωπίσει την λιθουανική Ρίτας, με στόχο τον τέταρτο ευρωπαϊκό της τίτλο.

Η «Βασίλισσα» έχει κατακτήσει τρεις ευρωπαϊκούς τίτλους. Δύο Κύπελλα Κυπελλούχων (1968, 2000), αρχικά απέναντι στην Σλάβια Πράγας το 1968 (89-82) στο Καλλιμάρμαρο, και στην συνέχεια απέναντι στην Κίντερ Μπολόνια (83-76) το 2000.

Το 2018, στο Final 4 του BCL στην Αθήνα (ΟΑΚΑ), έφτασε μέχρι τον τελικό εκεί όπου λύγισε την Μονακό με 100-94 στον τελικό με προπονητή τον Ντράγκαν Σάκοτα. Έναν χρόνο αργότερα, κατέκτησε έναν τίτλο ακόμη, παγκόσμιο, αυτόν του FIBA ​​Intercontinental Cup, κερδίζοντας την Φλαμένγκο με 86-70 στη Βραζιλία.

Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν γνωρίσει δύο ήττες σε τελικούς ευρωπαϊκής διοργάνωσης:

1998: Κίντερ Μπολόνια - ΑΕΚ 58-44 (Euroleague)

2020: Μπούργκος - ΑΕΚ 85-74 (Basketball Champions League)

Αναλυτικά οι ευρωπαϊκές «κούπες» της ΑΕΚ:

-FIBA Saporta Cup 1968,2000

-FIBA Champions League 2018

Αναλυτικά οι τελικοί της «Βασίλισσας»:

1968, Κύπελλο Κυπελλούχων ΑΕΚ - Σλάβια Πράγας 89-82

1998, Euroleugue ΑΕΚ - Κίντερ Μπολόνια 44-58

2000, Κύπελλο Σαπόρτα ΑΕΚ - Κίντερ Μπολόνια 83-76

2018, Basketball Champions League ΑΕΚ - Μονακό 100-94

2020, Basketball Champions League Μπούργκος - ΑΕΚ 85-74

2026 Basketball Champions League ΑΕΚ - Ρίτας (09/05, 22:00)