Έτοιμη για τον τέταρτο ευρωπαϊκό της τίτλο η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ βρίσκεται στο δεύτερο συνεχόμενο Final 4 στο Basketball Champions League που γίνεται στην Μπανταλόνα. Στον ημιτελικό κέρδισε την Μάλαγα (78-65) και στον τελικό του Σαββάτου (09/05) θα αντιμετωπίσει την λιθουανική Ρίτας, με στόχο τον τέταρτο ευρωπαϊκό της τίτλο.
Η «Βασίλισσα» έχει κατακτήσει τρεις ευρωπαϊκούς τίτλους. Δύο Κύπελλα Κυπελλούχων (1968, 2000), αρχικά απέναντι στην Σλάβια Πράγας το 1968 (89-82) στο Καλλιμάρμαρο, και στην συνέχεια απέναντι στην Κίντερ Μπολόνια (83-76) το 2000.
Το 2018, στο Final 4 του BCL στην Αθήνα (ΟΑΚΑ), έφτασε μέχρι τον τελικό εκεί όπου λύγισε την Μονακό με 100-94 στον τελικό με προπονητή τον Ντράγκαν Σάκοτα. Έναν χρόνο αργότερα, κατέκτησε έναν τίτλο ακόμη, παγκόσμιο, αυτόν του FIBA Intercontinental Cup, κερδίζοντας την Φλαμένγκο με 86-70 στη Βραζιλία.
Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν γνωρίσει δύο ήττες σε τελικούς ευρωπαϊκής διοργάνωσης:
1998: Κίντερ Μπολόνια - ΑΕΚ 58-44 (Euroleague)
2020: Μπούργκος - ΑΕΚ 85-74 (Basketball Champions League)
Αναλυτικά οι ευρωπαϊκές «κούπες» της ΑΕΚ:
-FIBA Saporta Cup 1968,2000
-FIBA Champions League 2018
Αναλυτικά οι τελικοί της «Βασίλισσας»:
1968, Κύπελλο Κυπελλούχων ΑΕΚ - Σλάβια Πράγας 89-82
1998, Euroleugue ΑΕΚ - Κίντερ Μπολόνια 44-58
2000, Κύπελλο Σαπόρτα ΑΕΚ - Κίντερ Μπολόνια 83-76
2018, Basketball Champions League ΑΕΚ - Μονακό 100-94
2020, Basketball Champions League Μπούργκος - ΑΕΚ 85-74
2026 Basketball Champions League ΑΕΚ - Ρίτας (09/05, 22:00)