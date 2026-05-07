Πανόραμα playoffs: Έκανε το 3-1 και πήρε το εισιτήριο για το Final4 η Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ έκανε το ένα «διπλό» που χρειαζόταν στη Βουλγαρία απέναντι στην Χάποελ (), πήρε την τρίτη της νίκη στην σειρά (3-1), και ετοιμάζει βαλίτσες για την Αθήνα και το Final4 του «T-Center».
ΤΟ ΠANOΡΑΜΑ ΤΩΝ PLAYOFFS
Ολυμπιακός - Μονακό 3-0
Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό 91-70
Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό 94-64
Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός 82-105
Βαλένθια - Παναθηναϊκός 1-2
Game 1: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68
Game 2: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 105-107 (παρ.)
Game 3: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91
Game 4*: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 8/5 21:15
Game 5*: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 12/5 ή 13/5
*Αν χρειαστεί
Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1
Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82
Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75
Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 76-69
Game 4*: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 81-87
Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις Κάουνας 2-1
Game 1: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78
Game 2: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 86-74
Game 3: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 81-78
Game 4*: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 8/5 20:00
Game 5*: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 12/5 ή 13/5
*Αν χρειαστεί
FINAL FOUR (22-24/5, ΟΑΚΑ)
Ημιτελικοί (22/5)