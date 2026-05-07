Πανόραμα playoffs: Έκανε το 3-1 και πήρε το εισιτήριο για το Final4 η Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε το «break» στην Βουλγαρία, κέρδισε την Χάποελ Τελ Αβίβ (81-87) στο Game4 και έγινε η δεύτερη χρονικά ομάδα που εξασφαλίζει την θέση της στο F4 της Αθήνας.

Η Ρεάλ έκανε το ένα «διπλό» που χρειαζόταν στη Βουλγαρία απέναντι στην Χάποελ (), πήρε την τρίτη της νίκη στην σειρά (3-1), και ετοιμάζει βαλίτσες για την Αθήνα και το Final4 του «T-Center». ΤΟ ΠANOΡΑΜΑ ΤΩΝ PLAYOFFS Ολυμπιακός - Μονακό 3-0 Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό 91-70

Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό 94-64

Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός 82-105

Βαλένθια - Παναθηναϊκός 1-2 Game 1: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68

Game 2: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 105-107 (παρ.)

Game 3: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91

Game 4*: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 8/5 21:15

Game 5*: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1 Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82

Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75

Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 76-69

Game 4*: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 81-87

Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις Κάουνας 2-1 Game 1: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78

Game 2: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 86-74

Game 3: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 81-78

Game 4*: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 8/5 20:00

Game 5*: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί FINAL FOUR (22-24/5, ΟΑΚΑ) Ημιτελικοί (22/5)