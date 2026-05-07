Η Ρεάλ Μαδρίτης έπαιξε αποτελεσματική άμυνα στη Βουλγαρία, νίκησε τη Χάποελ (87-81) και έκανε το 3-1 στη σειρά, για να «τσεκάρει» το εισιτήριό της για το Final Four της Αθήνας. Πλέον, η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός - Βαλένθια στον ημιτελικό της διοργάνωσης.

Η «βασίλισσα» επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της στη σειρά με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και παρά την απουσία του Έντι Ταβάρες έφτασε στο 3-1. Έτσι, η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο, που είχε συμπαγή αμυντική λειτουργία και επιθετική πολυφωνία, πήρε την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας, με το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη να μένει από δυνάμεις στο τέλος. Ως γνωστόν, οι Μαδριλένουν περιμένουν τον νικητή της σειράς Παναθηναϊκός Aktor - Βαλένθια, για να μάθουν τον αντίπαλό τους στον ημιτελικό.

Ο Τεό Μαλεντόν ήταν ο "X-Factor" του Game 4 για τους νικητές (14 πόντοι, 4 ριμπάουντ), με τους Φακούντο Καμπάτσο (11 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μάριο Χεζόνια (14 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τρέιλ Λάιλς (10 πόντοι) και Ουσμάν Γκαρούμπα (16 πόντοι, 6 ριμπάουντ) να δίνουν λύσεις σε διαφορετικά σημεία της αναμέτρησης. Ήταν ένα ματς που οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο από το 2ο δεκάλεπτο και τον διατήρησαν μέχρι το φινάλε, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους.

Στην αντίπερα όχθη, το δίδυμο Νταν Οτούρου (29 πόντοι σε 33' με 14/21 δίποντα και ρεκόρ καριέρας) και Βασίλιε Μίσιτς (18 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 11 ασίστ) τα έδωσε όλα, αλλά δεν ήταν αρκετό. Η απουσία του Αντόνιο Μπλέικνι δεν καλύφθηκε, ο Ελάιζα Μπράιαντ ήταν άστοχος (3/12 σουτ) και οι Ισραηλινοί σε όλο το ματς «κυνηγούσαν» τους αντιπάλους τους, μην μπορώντας να τους φτάσουν.

Οτούρου vs Χεζόνια στο ξεκίνημα του Game 4

Οι Ισραηλινοί ξεκίνησαν εντυπωσιακά το Game 4 (13-4 στο 4'), με τον Ντάνιελ Οτούρου (10π. με 5/6 2π.) να εκμεταλλεύεται στο έπακρον τις δημιουργίες του Βασίλιε Μίσιτς (4ασ.). Όμως, η είσοδος του Ουσμάν Γκαρούμπα και το step up του Μάριο Χεζόνια άλλαξε γρήγορα την εικόνα του αγώνα. Οι Μαδριλένοι ισορρόπησαν τα δεδομένα (15-15 στο 7', 7π. και 3ασ. ο «Σούπερ Μάριο») και ολοκλήρωσαν την 1η περίοδο στο +2 (21-23 στο 10'), έπειτα από διαδοχικές προσωπικές ενέργειες του Τεό Μαλεντόν.

Η Ρεάλ πήρε το... τιμόνι του 4ου αγώνα

Η second unit των Ισπανών με ένα επιβλητικό «ξέσπασμα» βρέθηκε στο +10 (21-31 στο 12') και στο +14 (21-36 στο 14') σε χρόνο dt στο 2ο δεκάλεπτο. Ωστόσο, σε εκείνο το σημείο η Χάποελ αντέδρασε. Ο Δημήτρης Ιτούδης έριξε στο ματς τον Γιαμ Μάνταρ, ο Μίσιτς έκανε καλή δουλειά (7π., 5ασ.) και η απόσταση επέστρεψε σε μονοψήφιο (30-39 στο 17'). Μάλιστα, με τον Οτούρου να κάνει... θραύση (18π. με 9/11 δίποντα και κερδισμένο 3ο φάουλ του Λεν), η ομάδα από το Τελ Αβίβ ένιωσε ξανά «ζωντανή» (34-39 στο 18'). Παρ' όλα αυτά, το Α' μέρος «έκλεισε» με τη «βασίλισσα» στο... τιμόνι (36-46 στο 20' με τρίποντο του Φακούντο Καμπάτσο at the buzzer).

Μίσιτς και Οτούρου έκαναν... all in, οι Ισπανοί κρατούσαν το «πάνω χέρι»

Οι φιλοξενούμενοι έμοιαζαν να έχουν τον έλεγχο (40-52 στο 24'), αλλά ο Μίσιτς με την καλύτερή του εμφάνιση στη σειρά αρνούνταν να παραδοθεί και οι Ισραηλινοί συνέχισαν να έχουν «σφυγμό» (47-54 στο 26', 16π. και 6ασ. ο Σέρβος). Ταυτόχρονα, κατάθεση... ψυχής έκανε και ο Οτούρου (21π. σε 24'28'' από τα 27'26'') και ο Ιτούδης για πρώτη φορά πέρασε στο ματς τον Τζόναθαν Μότλεϊ, δίνοντας «ανάσες» στον βασικό σέντερ του (49-56 το σκορ με τη Ρεάλ να μην «καθαρίζει» το ματς λόγω των 15 λαθών της). Το πρόβλημα για τη Χάποελ, βέβαια, εντοπιζόταν στην αστοχία του Ελάιζα Μπράιαντ (1/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα). Σε κάθε περίπτωση, οι παίκτες του Σκαριόλο εξακολουθούσαν να έχουν το «πάνω χέρι», αφού ο Μαλεντόν έκανε... θραύση (53-63 στο 30', 14π. ο Γάλλος γκαρντ).

Η ανώτερη Ρεάλ Μαδρίτης έκανε τη... δουλειά στη Βουλγαρία

Ένα γρήγορο 5-0 των Μαδριλένων στην 4η περίοδο επανέφερε την απόσταση στο +15 (53-68 στο 32') και ο Έλληνας τεχνικός κάλεσε άρον άρον time out (55-70) για να επαναφέρει τους Μίσιτς - Οτούρου και να παίξει τα... ρέστα του. Ο Αμερικανός σέντερ «χτύπησε» πάνω στον Λεν (4φ.) και βρήκε ένα μικρό 6-0 (61-70 στο 34', 25π. ο Οτούρου με ρεκόρ καριέρας και 10ασ. ο Μίσιτς), αναγκάζοντας τον Σκαριόλο να προχωρήσει σε αλλαγή πλάνου και προσώπων. Οι Ισπανοί σε εκείνο το διάστημα έχαναν διαδοχικά τρίποντα και η νέα συνεργασία Μίσιτς - Οτούρου διαμόρφωσε το 63-70 με 5' για το φινάλε. Ο Καμπάτσο έβαλε ένα πολύτιμο γκολ - φάουλ (63-73), ο Μπράιαντ μείωσε με ένα τρίποντο (66-73), αλλά ο Χεζόνια οδηγήθηκε στη γραμμή για 3/3β. στο 36' (66-76). Η άμμος στην κλεψύδρα άρχισε να αδειάζει για τη Χάποελ, ο Μπράιαντ σημάδεψε το σίδερο και λίγο αργότερα ο Μίσιτς αστόχησε σε λέι απ στο τρανζίσιον. Η Ρεάλ συνέχισε να πετάει διαδοχικές κατοχές στα «σκουπίδια», αλλά το ίδιο έκαναν και οι Ισραηλινοί, που είχαν μείνει από δυνάμεις. Ουσιαστικά, το δίποντο του Γκαρούμπα (68-79 στο 38') ήταν εκείνο που «σφράγισε» το διπλό των Ισπανών, αλλά και την πρόκρισή τους στο Final Four (81-87 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 21-23, 36-46, 53-63, 81-87.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.