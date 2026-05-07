Στον πάγκο του Άρη και στην Α1 ο Κωτούλης

Προπονητής του Άρη και στην Α1 Γυναικών θα είναι ο Κώστας Κωτούλης, όπως ανακοίνωσαν επίσημα οι «κιτρινόμαυροι».

Ο Άρης κέρδισε την επιστροφή του στη μεγάλη κατηγορία με μία αήττητη πορεία σε 22 αγώνες στην Α2 Γυναικών και οι ιθύνοντες του συλλόγου, έδωσαν ξανά τα... κλειδιά στον Κώστα Κωτούλη για τη νέα σεζόν.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο Α.Σ. ΑΡΗΣ και το τμήμα Μπάσκετ Γυναικών ανακοινώνουν την ανανέωση της συνεργασίας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με τον προπονητή της ομάδας Κώστα Κωτούλη, έπειτα από τη θριαμβευτική σεζόν και την (επ)άνοδο στην Α1 κατηγορία.

Ο Κώστας Κωτούλης γεννήθηκε στις 28 Ιανουαρίου του 1975 το 2004, ξεκίνησε για πρώτη φορά τη συνεργασία του στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας Μπάσκετ Γυναικών του ΑΡΗ ως βοηθός προπονητή, ενώ ήταν προπονητής στις Νεάνιδες και τις Κορασίδες. Μάλιστα, το 2005 κατέκτησε με τις Κορασίδες το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που έγινε στο Βόλο.

Στα μέσα της σεζόν 2007-2008 επέστρεψε ξανά στην ομάδα μας, αυτήν τη φορά ως πρώτος προπονητής, παραμένοντας για 4,5 χρόνια μέχρι και το 2012.

Είναι αξιοσημείωτο ότι στη δεύτερη επιστροφή του ανέβηκε η ομάδα στην Α1 το 2008-2009, και το 2009-2010 αγωνίστηκε στο Εurocup φτάνοντας στις 32 ομάδες της Ευρώπης. Φέτος οδήγησε ξανά τον ΑΡΗ στην Α1 με το απόλυτο των 22 νικών στο πρωτάθλημα!

Μετά την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Άρη, ο Κώστας Κωτούλης δήλωσε:

"Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να συνεχίζω για ακόμη μία χρονιά στην οικογένεια του ΑΡΗ, ενός συλλόγου με τον οποίο με συνδέουν συνολικά εννιά χρόνια.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Διοίκηση για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη, καθώς και όλες τις αθλήτριες με τις οποίες συνεργάστηκα τα τελευταία τρία χρόνια, έχουν μεγάλο μερίδιο στην οποιαδήποτε ανανέωση.

Συνεχίζουμε με πίστη, δουλειά και στόχο να κρατήσουμε τον ΑΡΗ εκεί που αξίζει να βρίσκεται"».

