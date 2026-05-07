Μαρτίνεθ: «Δεν είμαι περήφανος για όσα έγιναν - Ο Αταμάν πίεζε τους διαιτητές στα πρώτα παιχνίδια» (vid)

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ τοποθετήθηκε εκ νέου για την ένταση με τον Εργκίν Αταμάν, απολογήθηκε στους διαιτητές και εξήγησε τι τον ενόχλησε στη συμπεριφορά του Τούρκου τεχνικού. «Ελπίζω πως όποιος παίξει καλύτερα θα νικήσει», τόνισε ενόψει του Game 4 (8/5).

Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός της Βαλένθια:

«Δεν είμαι περήφανος για όσα έγιναν χθες. Ήταν η πρώτη μου τεχνική ποινή στην Ισπανία και στην Euroleague.

Θέλω να απολογηθώ πρωτίστως στους διαιτητές. Τους έβαλα σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ήταν δύσκολη η απόφαση για εκείνους, όταν έπρεπε να δείξουν αποβολές και στους δύο προπονητές. Δεν είμαι χαρούμενος για αυτό που συνέβη, αλλά συνέβη.

Στο τέλος, ήμουν εκνευρισμένος. Στα προηγούμενα ματς ο κόουτς Αταμάν πίεζε στους διαιτητές και εκμεταλλεύτηκε τις τεχνικές ποινές στο Game 1 και στο Game 2. Χθες κερδίζαμε με 15 πόντους και έκανε το ίδιο. Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και είχαμε ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Δεν ήθελα να συμβεί ό,τι και στα προηγούμενα παιχνίδια.

Ωστόσο, ό,τι έγινε είναι μακριά από τις αξίες του αθλητισμού. Έχω σεβασμό για τον κόουτς Αταμάν και τον Παναθηναϊκό. Καταλαβαίνω πως όλοι θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα τους, πως ο κόσμος θα είναι εναντίον μας ή εναντίον μου. Δεν έχω πρόβλημα με αυτό. Όμως, ελπίζω πως όποιος παίξει καλύτερα θα νικήσει. Αν είναι ο Παναθηναϊκός, συγχαρητήρια σε εκείνους. Αν είμαστε εμείς, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα καλό ματς στο Game 5 και αυτό είναι το μόνο που μπορώ να σας πω».