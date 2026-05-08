Ματς... τελικός για Παναθηναϊκό - Για την ισοφάριση η Ζαλγκίρις κόντρα στην Φενέρ

O Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βαλένθια στο «T-Center», ενώ η Ζάλγκιρις την Φενέρμπαχτσε στο Κάουνας για τα Game4 των playoffs της Euroleague.

H μάχη των playoffs έχει πάρει «φωτιά» μετά τις νίκες των Ζάλγκιρις και Βαλένθια απέναντι σε Φενέρ και Παναθηναϊκό στα Game3, καθώς και οι δύο σειρές βρίσκονται πια στο 2-1.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βαλένθια (21:15) στο «Telekom Center» με μοναδικό στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final και θα τον «γλιτώσει» από την ψυχοφθόρα διαδικασία ενός πέμπτου παιχνιδιού στην Ισπανία. Αντίθετα η Βαλένθια, με την ψυχολογία στα ύψη μετά την νίκη της (87-91) στο τρίτο παιχνίδι, θα ψάξει την ισοφάριση.

Στο Κάουνας, η Ζάλγκιρις με τρομερή ανατροπή έκανε το 2-1 με μια μεγάλη νίκη (81-78) απέναντι στην Φενέρ, και ψάχνει μία ακόμη, σήμερα (08/05, 20:00), ώστε να πάει την σειρά στην Τουρκία και να παίξει τα ρέστα της για την πρόκριση. Η Φενέρ από την πλευρά της, θέλει να τελειώσει την πρόκριση και να κλείσει εισιτήρια για Αθήνα.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ PLAYOFFS

Ολυμπιακός - Μονακό 3-0

Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό 91-70

Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό 94-64

Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός 82-105



Βαλένθια - Παναθηναϊκός 1-2

Game 1: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68

Game 2: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 105-107 (παρ.)

Game 3: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91

Game 4*: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 8/5 21:15

Game 5*: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί

Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1

Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82

Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75

Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 76-69

Game 4*: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 81-87



Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις Κάουνας 2-1

Game 1: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78

Game 2: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 86-74

Game 3: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 81-78

Game 4*: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 8/5 20:00

Game 5*: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί

FINAL FOUR (22-24/5, ΟΑΚΑ)

Ημιτελικοί (22/5)

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε / Ζαλγκίρις Κάουνας

Βαλένθια / Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης / Χάποελ Τελ Αβίβ