Ματς... τελικός για Παναθηναϊκό - Για την ισοφάριση η Ζαλγκίρις κόντρα στην Φενέρ

H μάχη των playoffs έχει πάρει «φωτιά» μετά τις νίκες των Ζάλγκιρις και Βαλένθια απέναντι σε Φενέρ και Παναθηναϊκό στα Game3, καθώς και οι δύο σειρές βρίσκονται πια στο 2-1.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βαλένθια (21:15) στο «Telekom Center» με μοναδικό στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final και θα τον «γλιτώσει» από την ψυχοφθόρα διαδικασία ενός πέμπτου παιχνιδιού στην Ισπανία. Αντίθετα η Βαλένθια, με την ψυχολογία στα ύψη μετά την νίκη της (87-91) στο τρίτο παιχνίδι, θα ψάξει την ισοφάριση.
Στο Κάουνας, η Ζάλγκιρις με τρομερή ανατροπή έκανε το 2-1 με μια μεγάλη νίκη (81-78) απέναντι στην Φενέρ, και ψάχνει μία ακόμη, σήμερα (08/05, 20:00), ώστε να πάει την σειρά στην Τουρκία και να παίξει τα ρέστα της για την πρόκριση. Η Φενέρ από την πλευρά της, θέλει να τελειώσει την πρόκριση και να κλείσει εισιτήρια για Αθήνα.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ PLAYOFFS
Ολυμπιακός - Μονακό 3-0
Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό 91-70
Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό 94-64
Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός 82-105
Βαλένθια - Παναθηναϊκός 1-2
Game 1: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68
Game 2: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 105-107 (παρ.)
Game 3: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91
Game 4*: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 8/5 21:15
Game 5*: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 12/5 ή 13/5
*Αν χρειαστεί
Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ 3-1
Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82
Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75
Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 76-69
Game 4*: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 81-87
Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις Κάουνας 2-1
Game 1: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78
Game 2: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 86-74
Game 3: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 81-78
Game 4*: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 8/5 20:00
Game 5*: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 12/5 ή 13/5
*Αν χρειαστεί
FINAL FOUR (22-24/5, ΟΑΚΑ)
Ημιτελικοί (22/5)
Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε / Ζαλγκίρις Κάουνας
Βαλένθια / Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης / Χάποελ Τελ Αβίβ