A1 Γυναικών: Η Χριστινάκη καλύτερη Ελληνίδα παίκτρια της χρονιάς

Αθλήτριες που πρωταγωνίστησαν στο πρωτάθλημα. Παίκτριες που ηγήθηκαν της πορείας των ομάδων τους. Γυναίκες που άφησαν το στίγμα τους μέσα στο παρκέ!

Το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών ολοκληρώθηκε, αφήνοντας πίσω του έντονες στιγμές, σπουδαίες εμφανίσεις, αλλά και πρόσωπα που ξεχώρισαν για το ταλέντο, τη μαχητικότητα, την αγωνιστική τους προσωπικότητα και την -σε κάποιες περιπτώσεις- αθόρυβη δουλειά τους μέσα στο γήπεδο.

Η εφετινή αγωνιστική περίοδος «κλείνει» με την ανάδειξη των κορυφαίων αθλητριών που αγωνίστηκαν στο πρωτάθλημα μέχρι την ολοκλήρωσή του, των καλύτερων παικτριών ανά θέση, εκείνων που ξεχώρισαν βάσει στατιστικής, αλλά και όσων απαρτίζουν τις καλύτερες πεντάδες.

Οι κορυφαίες παίκτριες αναδείχθηκαν έπειτα από ψηφοφορία των προπονητών-τριών και των παικτριών των ομάδων, σε συνδυασμό με το επίσημο σύστημα αξιολόγησης του πρωταθλήματος.

Καλύτερη Ελληνίδα παίκτρια της χρονιάς (Domestic Player of the Year)

Ελεάννα Χριστινάκη (Ολυμπιακός)

Σταθερή αξία, πάντα έτοιμη να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της ομάδας της, η Ελεάννα Χριστινάκη ήταν και αυτή την χρονιά μία από τις πρωταγωνίστριες του Ολυμπιακού και της Α1 κατηγορίας.

Η απόδοσή της στην αναμέτρηση της πειραϊκής ομάδας με τον ΠΑΣ Γιάννινα στο Super Cup στις 28/9/2025 (74-30), ήταν το «εισαγωγικό σημείωμα» για όσα θα έδειχνε στην πορεία στο ελληνικό πρωτάθλημα, αφού, στον συγκεκριμένο αγώνα σημείωσε 32 πόντους, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 41 στο σύστημα αξιολόγησης, σε 29’ λεπτά συμμετοχής.

Τρεις μήνες αργότερα, στο παιχνίδι του πρωταθλήματος των «ερυθρόλευκων» με την Ιωνία (97-80), η διεθνής παίκτρια «έσπασε» το εφετινό ατομικό ρεκόρ της στην επίθεση, και με 33 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και και 37 στο σύστημα αξιολόγησης, αναδείχθηκε MVP της 7ης αγωνιστικής.

Η Ελεάννα Χριστινάκη, ψηφίστηκε ως η Καλύτερη Ελληνίδα παίκτρια της εφετινής χρονιάς, ολοκληρώνοντας την ρέγκιουλαρ σεζόν με μ.ο. 19.1 πόντους, 4.3 ριμπάουντ, 2.9 ασίστ και 1.1 κλεψίματα.

Οι κατηγορίες των βραβείων