A1 Γυναικών: Η Χριστινάκη καλύτερη Ελληνίδα παίκτρια της χρονιάς

Το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών ολοκληρώθηκε, αφήνοντας πίσω του έντονες στιγμές, σπουδαίες εμφανίσεις, αλλά και πρόσωπα που ξεχώρισαν για το ταλέντο, τη μαχητικότητα, την αγωνιστική τους προσωπικότητα και την -σε κάποιες περιπτώσεις- αθόρυβη δουλειά τους μέσα στο γήπεδο.
Η εφετινή αγωνιστική περίοδος «κλείνει» με την ανάδειξη των κορυφαίων αθλητριών που αγωνίστηκαν στο πρωτάθλημα μέχρι την ολοκλήρωσή του, των καλύτερων παικτριών ανά θέση, εκείνων που ξεχώρισαν βάσει στατιστικής, αλλά και όσων απαρτίζουν τις καλύτερες πεντάδες.
Οι κορυφαίες παίκτριες αναδείχθηκαν έπειτα από ψηφοφορία των προπονητών-τριών και των παικτριών των ομάδων, σε συνδυασμό με το επίσημο σύστημα αξιολόγησης του πρωταθλήματος.
Καλύτερη Ελληνίδα παίκτρια της χρονιάς (Domestic Player of the Year)
Ελεάννα Χριστινάκη (Ολυμπιακός)
Σταθερή αξία, πάντα έτοιμη να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της ομάδας της, η Ελεάννα Χριστινάκη ήταν και αυτή την χρονιά μία από τις πρωταγωνίστριες του Ολυμπιακού και της Α1 κατηγορίας.
Η απόδοσή της στην αναμέτρηση της πειραϊκής ομάδας με τον ΠΑΣ Γιάννινα στο Super Cup στις 28/9/2025 (74-30), ήταν το «εισαγωγικό σημείωμα» για όσα θα έδειχνε στην πορεία στο ελληνικό πρωτάθλημα, αφού, στον συγκεκριμένο αγώνα σημείωσε 32 πόντους, 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 41 στο σύστημα αξιολόγησης, σε 29’ λεπτά συμμετοχής.
Τρεις μήνες αργότερα, στο παιχνίδι του πρωταθλήματος των «ερυθρόλευκων» με την Ιωνία (97-80), η διεθνής παίκτρια «έσπασε» το εφετινό ατομικό ρεκόρ της στην επίθεση, και με 33 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και και 37 στο σύστημα αξιολόγησης, αναδείχθηκε MVP της 7ης αγωνιστικής.
Η Ελεάννα Χριστινάκη, ψηφίστηκε ως η Καλύτερη Ελληνίδα παίκτρια της εφετινής χρονιάς, ολοκληρώνοντας την ρέγκιουλαρ σεζόν με μ.ο. 19.1 πόντους, 4.3 ριμπάουντ, 2.9 ασίστ και 1.1 κλεψίματα.
Οι κατηγορίες των βραβείων
|Παίκτρια της Χρονιάς (Player of the Year)
|Αλέξις Πρινς (Αθηναϊκός Qualco)
|Καλύτερη Ελληνίδα παίκτρια (Domestic Player of the Year)
|Ελεάννα Χριστινάκη (Ολυμπιακός)
|Καλύτερη παίκτρια Κ23 (Domestic Player U23 of the Year)
|Καλύτερη Βελτιωμένη Ελληνίδα παίκτρια (Domestic Most Improved Player of the Year)
|Καλύτερη Γκαρντ (Guard of the Year)
|Καλύτερη Φόργουορντ (Forward of the Year)
|Καλύτερη Σέντερ (Center of the Year)
|Καλύτερη Αμυντικός (Defensive Player of the Year)
|Σκόρερ (Top Scorer of the Year)
|Ριμπάουντ (Top Rebounder of the Year)
|Ασίστ (Assists Leader of the Year)
|Κλεψίματα (Leader of the Year)
|Κοψίματα (Blocks Leader of the Year)
|Οικονομία (Top Efficiency Player of the Year)
|Καλύτερη πεντάδα (First Team All League)
|Καλύτερη δεύτερη πεντάδα (Second Team All League)
|Καλύτερη πεντάδα Ελληνίδων( All Domestic Players First Team)