Το μήνυμα του Νίκου Ρογκαβόπουλου μετά το Game 3 του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια (pic)

Ο Έλληνας φόργουορντ μετά την ήττα του Τριφυλλιού από τους Ισπανούς στον τρίτο αγώνα της σειράς, έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα από τα social media.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ήταν ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν για τον Παναθηναϊκό, έχοντας 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, κάνοντας την άμυνα της Βαλένθια να τον αισθανθεί.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης και την μείωση της σειράς σε 2-1, ο 24χρονος φόργουορντ, έστειλε το μήνυμά του μέσα από τα social media, χρησιμοποιώντας ένα απόφθεγμα.

«Ένας ανόητος προσεύχεται για έναν ευκολότερο δρόμο. Ένας σοφός άνθρωπος προσεύχεται να έχει πιο δυνατά πόδια», ανέφερε στο μήνυμα που ανάρτησε στο Instagram ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.