Ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων του Game 4 του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια

Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση του τρίτου αγώνα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε ότι ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων για το Game 4 του Τριφυλλιού με τους Ισπανούς.

Αναλυτικά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει ότι ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για την τέταρτη αναμέτρηση απέναντι στην Βαλένθια, την Παρασκευή 08/05, στις 21:15.

Η μάχη συνεχίζεται στο σπίτι μας. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε τη φωνή και την παρουσία σας. Γεμίζουμε ξανά το Telekom Center Athens, στεκόμαστε στο πλευρό της ομάδας μας και παίρνουμε ΟΛΟΙ μαζί τη μεγάλη νίκη-πρόκριση για το EuroLeague Final Four της Αθήνας!

Κλείσε τη θέση σου ΤΩΡΑ.