Σορτς: «Δεν είναι αυτή η συνταγή για τα playoffs, πρέπει να χτυπήσουμε πρώτοι»

Ο Τι Τζέι Σορτς στάθηκε στο πολύ κακό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στο τρίτο παιχνίδι κόντρα στη Βαλένθια, η οποία κέρδισε και μείωσε τη σειρά σε 2-1.

Μιλώντας στη Nova ο Αμερικανός άσος σημείωσε: «Μπήκαμε νωθρά, δεν είχαμε ένταση στην αρχή. Δεν μπήκαμε καλά στο ματς, τους αφήσαμε να αισθανθούν καλά. Δεν είναι αυτή η συνταγή για τα playoffs. Πρέπει να έχουμε συγκέντρωση από την αρχή, να χτυπήσουμε πρώτοι. Ειναι πολύ καλή ομάδα η Βαλένθια και πρέπει να απαντήσουμε.

Θα δούμε ξανά το ματς, τα λάθη μας, έχουμε προπόνηση αύριο. Έβαλαν πολλά εύκολα καλάθια, ειδικά στο transition, πρέπει να τα περιορίσουμε. Ευχαριστούμε τη θύρα 13 τον κόσμο που μας στήριξε. Θα τους χρειαστούμε και στο τέταρτο παιχνίδι, από όλο τον κόσμο που μας δίνει πάντα ενέργεια για να κλείσουμε τη σειρά».