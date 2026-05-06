Πανόραμα playoffs: Mείωσε σε 2-1 η Βαλένθια και παράταση στην αγωνία

Η Βαλένθια έκανε το break στο «T-Center» (87-91) και μείωσε σε 2-1, ενώ η Ζάλγκιρις εκμεταλλεύτηκε την έδρας της, μειώνοντας εξίσου σε 2-1, καθώς κέρδισε την Φενέρμπαχτσε με 81-78.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από την Βαλένθια στο «Τelekom Center» με 87-91 και η σειρά πηγαίνει σε τέταρτο παιχνίδι την ερχόμενη Παρασκευή (08/05), ξανά στην έδρα του «τριφυλλιού».

Στο Κάουνας, η Ζάλγκιρις έκανε ένα καταπληκτικό τέταρτο δεκάλεπτο, επέστρεψε από το -18 και έφερε την σειρά στο 2-1 και σε Game4, την Παρασκευή (08/05), παίρνοντας την νίκη με 81-78.

ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ PLAYOFFS

Ολυμπιακός - Μονακό 3-0

Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό 91-70

Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό 94-64

Game 3: Μονακό – Ολυμπιακός 82-105

Game 4*: Μονακό – Ολυμπιακός 7/5 20:30

Game 5*: Ολυμπιακός – Μονακό 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί

Βαλένθια - Παναθηναϊκός 1-2

Game 1: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68

Game 2: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 105-107 (παρ.)

Game 3: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91

Game 4*: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 8/5 21:15

Game 5*: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί

Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1

Game 1: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82

Game 2: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75

Game 3: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 76-69

Game 4*: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 7/5 21:00 (στο Μπότεβγκραντ)

Game 5*: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί

Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις Κάουνας 2-1

Game 1: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78

Game 2: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 86-74

Game 3: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 81-78

Game 4*: Ζαλγκίρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε 8/5 20:00

Game 5*: Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις Κάουνας 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί

FINAL FOUR (22-24/5, ΟΑΚΑ)

Ημιτελικοί (22/5)

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε / Ζαλγκίρις Κάουνας

Βαλένθια / Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης / Χάποελ Τελ Αβίβ