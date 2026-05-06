Ο Παναθηναϊκός ήταν νωθρός και με πολλές λάθος αποφάσεις, η Βαλένθια έπαιξε για τη ζωή της και μείωσε 2-1 τη σειρά (87-91). Όλη η σεζόν για τους πράσινους την Παρασκευή στο Game 4.

Σε... ματς - ροντέο με αποβολές των Εργκίν Αταμάν και Πέδρο Μαρτίνεθ, η Βαλένθια είχε τον απόλυτο έλεγχο για 35-36 λεπτά, αφού «χτυπούσε» στο ανοιχτό γήπεδο και «πλήγωνε» την άμυνα του νωθρού Παναθηναϊκού Aktor. Στο τελευταίο τρίλεπτο το «τριφύλλι» κάνοντας... all in σε επίπεδα ενέργειας και προσπάθειας επιχείρησε να επιστρέψει (η διαφορά είχε φτάσει μέχρι και το +19 υπέρ των Ισπανών), αλλά αστόχησε σε μια σειρά από κομβικά σουτ και δεν μπόρεσε να «τσεκάρει» -τουλάχιστον προς το παρόν- το εισιτήριο για το Final Four. Έτσι, οι φιλοξενούμενοι έκαναν break στο Game 3 και μείωσαν σε 2-1, μετατρέποντας, το 4ο ματς της σειράς την Παρασκευή (8/5) στο "T-Center" σε απόλυτο... τελικό.

Η ισπανική ομάδα έκανε -με διαφορά- το καλύτερο παιχνίδι της στη σειρά μέχρι στιγμής, αφού αποσυντόνισε το «τριφύλλι» με τα double teams στον Κέντρικ Ναν, βρήκε σκορ στο τρανζίσιον και ένιωσε άνετα πάνω στο glass floor. Οι παίκτες του Μαρτίνεθ ευστόχησαν σε 10 τρίποντα (10/29, 34,5%), κατέβασαν 14 επιθετικά ριμπάουντ και μοίρασαν 23 ασίστ, έχοντας επιθετική... πολυφωνία και πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας. Για την ακρίβεια, οι γκαρντ της Βαλένθια έκαναν τη διαφορά, με τους γηπεδούχους να μην σταματούν κανέναν εκ των Ζαν Μοντέρο (16 πόντοι, 9 ασίστ), Μπράνκου Μπαντιό (16 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και Ντάριους Τόμπσον (12 πόντοι). «Κλειδί» για τους νικητές και ο Κάμερον Τέιλορ (14 πόντοι).

Στην αντίπερα όχθη, το δίδυμο Τζέριαν Γκραντ - Κέντρικ Ναν ήταν μακριά από τα συνηθισμένα, υψηλά επίπεδα απόδοσης (4π., 3ρ., 7ασ., 3λ. ο πρώτος και 13π., 3λ., 5φ. ο δεύτερος), αντιμετωπίζοντας ουκ ολίγα αμυντικά «ζητήματα». Άστοχος πίσω από τα 6,75μ. ο Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις (2/9 3π.), δεν βοήθησε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (4π., 3ρ.), έμειναν από δυνάμεις στο φινάλε οι Τι Τζέι Σορτς (17π., 6ρ.) και Νίκος Ρογκαβόπουλος (16π., 4ρ., 4ασ.). Οι δύο τελευταίοι πάλεψαν στην επανάληψη για την ανατροπή, αλλά όταν το ματς ήταν στην... κόψη του ξυραφιού αστόχησαν σε διαδοχικά τρίποντα, που θα άλλαζαν την εικόνα του αγώνα. Κάτω από τη βάση ο βαθμός για την «πράσινη» άμυνα (52π. παθητικό στο ημίχρονο, 91π. παθητικό στο φινάλε με τη Βαλένθια να κάνει το... παιχνίδι της), σε ένα βράδυ που οι επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης έμειναν μακριά από το... κυρίαρχο προφίλ που εμφάνισαν στη "Roig Arena".

Συγκεντρωμένο ξεκίνημα των Ισπανών - Με προβλήματα και στις δύο πλευρές το ξεκίνημα του «τριφυλλιού»

Η συνηθισμένη «πράσινη» πεντάδα (Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις - Ντέιβις, Λεσόρ) δεν ξεκίνησε καλά το Game 3 και η Βαλένθια πήρε το «πάνω χέρι» (3-9 στο 2' και 8-14 στο 5'), καθώς ο Κάμερον Τέιλορ έκανε... ζημιά (9π.). Ο Αταμάν σήκωσε από τον πάγκο τους Καλαϊτζάκη - Χουάντσο, αλλά η «πράσινη» επίθεση δεν ήταν αποτελεσματική (2/7 σουτ και 6 λάθη, 12-18 στο 8'). Έτσι, το glass floor πάτησαν και οι Σορτς - Φαρίντ. Ωστόσο, η εικόνα των γηπεδούχων συνέχισε να μην είναι ικανοποιητική, με τη συγκεντρωμένη ομάδα του Μαρτίνεθ να εκμεταλλεύεται στο έπακρον την έλλειψη αμυντικής επικοινωνίας μεταξύ των Κυπελλούχων Ελλάδας (18-24 στο 10').

«Μπερδεμένος» ο Παναθηναϊκός Aktor - Σοβαρό ημίχρονο και κυρίαρχο των παικτών του Μαρτίνεθ

Ο Τούρκος τεχνικός ψήλωσε το σχήμα στο 2ο δεκάλεπτο, βάζοντας τους Όσμαν, «Ρόγκα» και Χουάντσο μαζί στην πεντάδα του. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να εκτελούν με ακρίβεια (25-33 στο 13', 12π. ο Τέιλορ, που είχε και 3φ.). Οι «πράσινοι» starters γύρισαν στο glass floor, με τον Χουάντσο να παραμένει στο «5» και μετά το πρώτο +10 της Βαλένθια (25-35 στο 13' με 11/15 δίποντα, 4/9 τρίποντα και 12 ασίστ των παικτών του Μαρτίνεθ) ο Αταμάν κάλεσε time out ψάχνοντας λύσεις. Ο Ναν έγινε διψήφιος (10π. με 4/4 σουτ), όμως η Βαλένθια διατήρησε τον έλεγχο (32-43 στο 17' με γκολ - φάουλ του Μοντέρο) και ο 60χρονος τεχνικός... ανακάτεψε εκ νέου την τράπουλα. Στη συνέχεια, το γκολ - φάουλ του Σορτς (8π.) «πάνω» στον Πουέρτο (39-46 στο 18') έφερε «ξέσπασμα» στην εξέδρα, αλλά και μια άτυχη στιγμή, με τον Ισπανό γκαρντ να προσγειώνεται άτσαλα και να τραυματίζεται. Για άλλη μια φορά, πάντως, το «τριφύλλι» δεν είχε συνέπεια (10λ. και 52π. παθητικό στο ημίχρονο). Η Βαλένθια «χτυπούσε» ξανά και ξανά στο ανοιχτό γήπεδο (39-52 στο 20'), ο Ναν είχε πια 3φ. και 4λ. (απέναντι στα διαδοχικά double teams) και ο Παναθηναϊκός Aktor καλούνταν να δείξει εντελώς διαφορετικό πρόσωπο στην επανάληψη.

Η Βαλένθια «φλέρταρε» με το +20, Αταμάν και Μαρτίνεθ αποβλήθηκαν έπειτα από... σφύριγμα - εφεύρεση, ο Παναθηναϊκός Aktor αντέδρασε με «Ρόγκα»

Η σκέψη του κόουτς Αταμάν με τον Γκριγκόνις στο «2» δεν λειτούργησε στην αρχή της επανάληψης και τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα για το «τριφύλλι». Ο Ντάριους Τόμπσον ευστόχησε σε δύο διαδοχικά τρίποντα και η Βαλένθια παίζοντας σε... άλλη ταχύτητα «φλέρταρε» με το +20 (43-62 στο 23', διψήφιος και ο Μοντέρο). Ο Ναν γύρισε στο ματς άρον άρον, ο Παναθηναϊκός Aktor βρήκε ένα μικρό 7-2 (50-64 στο 25'), αλλά ο περσινός MVP επέστρεψε γρήγορα στον πάγκο μετά το 4ο φάουλ του (εκ νέου σχήμα με τρεις φόργουορντ από τον Αταμάν). Τότε το δίδυμο Όσμαν - Ρογκαβόπουλος βρήκε δυο μεγάλα τρίποντα και ο Μαρτίνεθ κάλεσε με τη σειρά του time out για να ανασυντάξει το γκρουπ του (56-67 στο 26'). Ένα σφύριγμα - εφεύρεση εις βάρος του «Ρόγκα» (οι διαιτητές μετέτρεψαν σε επιθετικό φάουλ το καθαρό αμυντικό) έφερε απίστευτη έκρηξη στο "T-Center" με τον Γιαβόρ να δείχνει στους Αταμάν και Μαρτίνεθ τον δρόμο για τα αποδυτήρια (27') έπειτα από μαζεμένες τεχνικές ποινές και τον Χρήστο Σερέλη να αναλαμβάνει χρέη head coach. Το παιχνίδι έγινε... μία σου και μία μου, η ένταση ήταν στα ύψη, αλλά ο «ψυχωμένος» Ρογκαβόπουλος με 8π. στο 3ο δεκάλεπτο κράτησε «ζωντανούς» τους γηπεδούχους (66-75 στο 30').

Πάλεψε για σπουδαία ανατροπή το «τριφύλλι», μείωσε τη σειρά η ισπανική ομάδα και... τελικός την Παρασκευή

Η πεντάδα με τους Σορτς, Όσμαν, Ρογκαβόπουλος, Χέις - Ντέιβις και Χουάντσο δέχτηκε ένα 2-9 σε λιγότερο από 2' (68-84 στο 32' με ασταμάτητο Μοντέρο) και ο Σερέλης πήρε time out βλέποντας ξανά τους φιλοξενούμενους να «ξεφεύγουν». Έτσι, η «πράσινη» πεντάδα άλλαξε άμεσα (Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλος, Χέις - Ντέιβις, Λεσόρ), σε αντίθεση με την εικόνα των γηπεδούχων. Οι Μπαντιό, Μοντέρο, Τέιλορ σκόραραν κατά βούληση και η Βαλένθια «αγκάλιαζε» το break (76-91 στο 35'). Με 4'58'' για το φινάλε ο Ναν έκανε το 5ο φάουλ και αποβλήθηκε, αλλά ο «Ρόγκα» εξακολουθούσε να σκοράρει με κάθε τρόπο για να κρατήσει το «τριφύλλι» στο Game 3 (83-91 με 3'32'' για τη λήξη). Μετά το ισπανικό time out ο Σερέλης επανέφερε τον Καλαϊτζάκη για την άμυνα και για να δώσει «ανάσες» στον Γκραντ, ο Σορτς έπαιξε μια... σκυλιασμένη άμυνα και η Βαλένθια έκανε το 1ο (!) φάουλ της στο 4ο δεκάλεπτο στο 37'. Τότε ο Αμερικανός πλέι μέικερ μείωσε κι άλλο τη διαφορά (85-90, 9-0 σερί).

Το "T-Center" σηκώθηκε στο... πόδι και ο Λεσόρ βάζοντας το κορμί του στη «φωτιά» πήρε το επιθετικό φάουλ του Μπαντιό. Ο Σερέλης επανέφερε τον Όσμαν, αλλά με 2'20'' για το τέλος ο "NHD" αστόχησε σε ένα κρίσιμο δίποντο. Ο Μοντέρο έπαιξε με τον χρόνο, σούταρε προ του Όσμαν αλλά δεν βρήκε στόχο, με τον Σορτς να αστοχεί με τη σειρά του για τρεις. Οι «πράσινοι» βρήκαν νέα κατοχή, αφού οι Ισπανοί δεν εξασφάλισαν το ριμπάουντ, αλλά για τρίτη σερί επίθεση σημάδεψαν το σίδερο (άστοχο 3π. του Ρογκαβόπουλου). Ο Λεσόρ «έβαλε» άλλη μια άμυνα, ωστόσο με το Game 3 να μπαίνει στο τελευταίο λεπτό η αστοχία συνεχίστηκε (3π. Σορτς). Οι φιλοξενούμενοι και πάλι δεν βρήκαν στόχο (εξαιρετικός Λεσόρ) και ο Μπαντιό έκανε φάουλ στον Χέις - Ντέιβις για τρεις βολές, το οποίο οι διαιτητές καταλόγισαν αφού πήγαν στο instant replay (λανθασμένη η αρχική τους απόφαση). Με 20,2'' για το τέλος ο "NHD" έβαλε 2/3β. (87-90) και ο Σερέλης χαμήλωσε το σχήμα με τον Γκραντ αντί του Λεσόρ, ψάχνοντας ένα κλέψιμο. Η πίεση στα 4/4 και η παγίδα Όσμαν - Χέις απέδωσε, αφού ο Μπαντιό έκανε λάθος και ο Έλληνας προπονητής κάλεσε time out με 17,1''. Η Βαλένθια δεν έκανε φάουλ, ο Ρογκαβόπουλος αστόχησε και οι «πράσινοι» βρήκαν επιθετικό ριμπάουντ. Όμως, ο «Ρόγκα» και πάλι σημάδεψε στο σίδερο και ο Μπαντιό «σφράγισε» το διπλό από τη γραμμή των βολών (87-91).

Τα Δεκάλεπτα: 18-24, 39-52, 66-75, 87-91.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.