Ο Πάτρικ Μπέβερλι ήταν παντού στο γήπεδο, Ταϊρί και Ντίμσα έβαλαν τα μεγάλα σουτ, ο Μουρ κατέβασε όλα τα ριμπάουντ στο φινάλε και ο ΠΑΟΚ νίκησε (72-77) το αξιόμαχο Περιστέρι Betsson για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες και με sweep προκρίθηκε στα ημιτελικά της GBL.

Mε τον Πάτρικ Μπέβερλι σε... μεγάλα κέφια από το ξεκίνημα του αγώνα, ο ΠΑΟΚ μπήκε καλά στο παιχνίδι και με τον Αμερικανό να διευθύνει επιθετικά, πήρε το πάνω χέρι με 3-14, ενώ ο Άλεν με λει απ έκανε το 3-16, στην μεγαλύτερη διαφορά που απέκτησε ο Δικέφαλος στο παιχνίδι. Με τον Μουράτο, τον Χάρις και τον Καρντένας να δίνουν λύσεις από την περιφέρεια, το Περιστέρι έτρεξε το δικό του σερί και μείωσε σε 15-23 στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, αναθαρρεύοντας ως έναν βαθμό μετά το κακό του ξεκίνημα.

Στη δεύτερη περίοδο το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου μπήκε αποφασισμένο να αλλάξει το σκηνικό και τρέχοντας ένα εκπληκτικό 15-0 σερί με Καρντένας, Πέιν και Νίκολς, προσπέρασε με 28-25, πριν ο ΠΑΟΚ ισοφαρίσει στους 30 με εύκολο καλάθι του Ταϊρί. Οι ασπρόμαυροι πήραν εκ νέου το πάνω χέρι με 30-36 δια χειρός Περσίδη, με το Περιστέρι να μειώνει σε 35-36 στο φιλάνε του πρώτου μέρους με δύσκολο τρίποντο του Νίκολς αλλά και δύο βολές του, φτάνοντας έτσι σε διψήφιο αριθμό πόντων.

Με το ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου ο ΠΑΟΚ πήγε στο +6 με τρίποντο του Ντίμσα (37-43), με το Περιστέρι να μειώνει άμεσα σε 45-47 με τον Χάρις που εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Ταϊρί και πήγε μέχρι το λει απ. Με τον Μπέβερλι να κάνει την επανεμφάνισή του και να δίνει λύσεις στην ομάδα του, ο Δικέφαλος επέστρεψε στο +9 με 45-54 ωστόσο οι γηπεδούχοι τρέχοντας ένα σερί 6-0 με τον Νίκολς και τον Γιάνκοβιτς, πλησίασαν εκ νέου σε 51-54 με το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, με τις δύο ομάδες να είναι πολύ άστοχες, νευρικές και να προβαίνουν σε αρκετά λάθη.

Με το ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου ο ΠΑΟΚ βρήκε το σουτ του έξω από τα 6,75 και με δύο του Ταϊρί, ένα του Ντίμσα και ένα ακόμη του Περσίδη, πήγε και πάλι μετά από αρκετή ώρα σε διψήφια διαφορά (57-68), 6,5 λεπτά πριν από το φινάλε. To Περιστέρι δεν το έβαλε κάτω, εκμεταλλεύτηκε τα παιδαριώδη λάθη των ασπρόμαυρων και με επί μέρους 13-2 ισοφάρισαν σε 70-70, κάνοντας το φινάλε... θρίλερ.

Ο Ντίμσα με νέο μεγάλο τρίποντο έδωσε νέο προβάδισμα στους φιλοξενούμενους (70-73), με τον Νίκολς να σκοράρει εκ νέου για το 72-73, μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό του ματς.

Με ένα κρίσιμο επιθετικό ριμπάουντ, ο Μπέβερλι έδωσε τη δυνατότητα στον Ταϊρί να πάει σε βολές στα 19", αφού οι γηπεδούχοι δεν είχαν άλλη επιλογή, με τον Αμερικανό γκαρντ να κάνει 2/2 για το 72-75.

Ο Νίκολς αστόχησε στο τρίποντο, ο Ταϊρί πήρε το ριμπάουντ και με νέο εύστοχο ζευγάρι βολών, διαμόρφωσε το 72-77, δίνοντας αέρα δύο κατοχών στην ομάδα του. Το Περιστέρι αστόχησε ξανά, με τον Κάριους αυτή τη φορά και ο Δικέφαλος πέρασε νικηφόρα από το «Ανδρέας Παπανδρέου», σφραγίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά της GBL.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 35-36, 51-54, 72-77

