Η Βαλένθια... το χαβά της, ο Παναθηναϊκός τη δουλειά του

Οι Ισπανοί με γραφικότητες προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποπροσανατολίσουν τη σειρά από το μπάσκετ και να κριθεί στις εντάσεις, τις ενστάσεις, τις τιμωρίες. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Ετσιθελικά οι σεκιούριτι της Βαλένθια δεν επέτρεψαν σε αρκετούς οπαδούς του Παναθηναϊκού να μπουν στο γήπεδο στο Game 2. Έδιωξαν ακόμη και στελέχη των «πράσινων». Τραβούσαν από το χέρι τον Ρογκαβόπουλο ενώ ήταν στον πάγκο κατά τη διάρκεια του ματς, για να καθίσει κάτω.

Δεν επενέβη κανείς να σταματήσει τον Νόγκες, με το... σωτήριο γλίστρημα του παίκτη χωρίς ρόλο της Βαλένθια, ο οποίος αναζήτησε τα πέντε λεπτά δημοσιότητας στη Euroleague μέσω κυνηγητού στον αμέριμνο Ναν που πανηγύριζε.

Έκαναν θέμα με τον Σίμτσακ, ενώ τον προκαλούσαν δεκάδες άτομα χωρίς λόγο. Πήγαν την αστυνομία στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού.

Αυτά έκαναν οι σεκιούριτι της Βαλένθια. Όπως έγραψαν οι Ισπανοί, κάποιοι από αυτά τα άτομα ακολούθησαν την αποστολή της ομάδας στην Ελλάδα. Για να την... προστατεύσουν.

Από ποιον; Από τον εαυτό της; Οι εντάσεις του προηγούμενου αγώνα, είχαν πρωταγωνιστές και ενορχηστρωτές, τους ανθρώπους ασφαλείας της Βαλένθια και τους ανθρώπους της ισπανικής ομάδας. Τώρα λοιπόν θέλουν να τους προστατεύσουν γιατί φοβούνται ανάλογη ατμόσφαιρα; Είναι ουσιαστικά σαν να παραδέχονται πως έχουν γίνει πράγματα εκτός μπάσκετ, τα οποία επιβαλλόταν να οδηγήσουν σε σοβαρή τους τιμωρία. Αντ’ αυτού, 3 αγωνιστικές ποινής στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Είναι ξεκάθαρο με την κίνηση αυτή της Βαλένθια και κυρίως με τη διαρροή της στα ισπανικά ΜΜΕ, πως υπάρχει σκοπός. Η σειρά να ξεφύγει από το μπάσκετ. Να οδηγηθεί στο... ροντέο. Να διατηρηθεί η ένταση, φτάνοντας στα άκρα αν χρειαστεί.

Γνωρίζουν το αίσθημα αδικίας που -δικαίως- αισθάνονται οι Παναθηναϊκοί με την αντιμετώπιση που τυγχάνει η ομάδα τους από τη EuroLeague. Και σέρνουν μαζί τους πρόσωπα τα οποία προκάλεσαν όσα συνέβησαν στην Ισπανία, θέλοντας να μείνει στα ύψη το συγκεκριμένο κλίμα.

Ξεκάθαρα η Βαλένθια έχει σκοπό να «πυροδοτήσει» το ματς, ειδικά αν δει πως δεν της πηγαίνει όπως θέλει αγωνιστικά. Τα ίδια ακριβώς είχε κάνει και η Μακάμπι πριν δύο χρόνια, με το... ντου των ανθρώπων της στον Αταμάν στα αποδυτήρια. Τα ίδια έκανε και η Εφές με τη συμπεριφορά απέναντι στον πρώην προπονητή της.

Ο Παναθηναϊκός έχει την εμπειρία και το πλεονέκτημα της έδρας πλέον. Οφείλει να κοιτάξει να το εκμεταλλευτεί, χωρίς να αναλώνεται σε περίεργες προθέσεις και εντάσεις. Η αλαζονική στάση και η λογική να δυναμιτίσει τη σειρά, δεν βγήκε σε καλό στους Ισπανούς στα δύο πρώτα ματς. Συνεχίζει στην ίδια τακτική και το μόνο που δεν χρειάζεται ο Παναθηναϊκός είναι να μπει σε αυτό το μονοπάτι.

Οι «πράσινοι» άλλωστε, έχουν και την εμπειρία και τις παραστάσεις ανάλογων καταστάσεων. Αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Η μόνη τους εστίαση, το πώς θα πάρουν αυτή τη μία νίκη που χρειάζονται για να βρεθούν στο μεγάλο ραντεβού της Αθήνας. Και η Βαλένθια ας φέρει και στρατό αν θέλει...