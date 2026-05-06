Μπαρτζώκας: «Ξέρουμε ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού θέλουν απεγνωσμένα να πάρουμε τη EuroLeague, ειδικά επειδή παίζουμε στο ΟΑΚΑ»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου σημείωσε ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακοί του ζητούν απεγνωσμένα το τρόπαιο, τόνισε την σταθερότητα της ομάδας και στάθηκε στην νοοτροπία που υπάρχει στον οργανισμό

Αναλυτικα οι δηλώσεις του:

«Είμαι ευγνώμων στον οργανισμό του Ολυμπιακού για τον τρόπο που δουλεύουμε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Αυτό ήταν το δεύτερο μέρος της σεζόν, το πρώτο είναι η κανονική περίοδος και το τρίτο είναι το Final Four. Ήμασταν σταθεροί, βγήκαμε πρώτοι στην κανονική περίοδο, “σκουπίσαμε” ένα πολύ καλό αντίπαλο όμως η Μονακό και είμαστε πολύ θετικοί για το ένα ή δύο παιχνίδια που έρχονται στο Final Four της Αθήνας. Πιστεύω πως αξίζουμε να είμαστε εκεί, δεν έχει να κάνει μόνο με το μπάσκετ που παίζουμε σε όλη τη σεζόν, όποτε είχαμε προβλήματα, οι πρόεδροι της ομάδας, έπαιρναν ένα παίκτη για να μας βοηθήσουν. Επιπρόσθετα θέλω να δώσω credits και στους οπαδούς, μας στήριξαν παντού ακόμα και σήμερα και αφιερώνουμε αυτήν την πρόκριση και σε αυτούς τους εκπληκτικούς οπαδούς μας”.

Το κλειδί για εμάς στο να σκοράρουμε πολλά τρίποντα είναι το πόσο δημιουργικοί είμαστε. Σήμερα είχαμε περίπου 30 ασίστ, είχαμε 18 στο πρώτο ημίχρονο. Επίσης το να πασάρεις τόσο πολύ την μπάλα, όλα τα στατιστικά μας στο σουτ είναι σε αυτό το ρυθμό. Νομίζω τα τελεύταια τρία ή τέσσερα χρόνια είμαστε πρώτοι σε αριθμούς στη διοργάνωση, εννοείται πως στις ασίστ είμαστε πάντα πρώτοι, είμαστε πρώτοι στη δημιουργία επομένως αυτό είναι το κλειδί μας να είμαστε αλτρουιστές και να μοιράζουμε τη μπάλα, μπορούμε να σκοράρουμε πολλούς πόντους, είχαμε περίπου 60 στο πρώτο ημίχρονο και αυτός είναι ο τρόπος που παίζουμε όταν είμαστε ενωμένοι. Πιστεύω στην τρίτη περίοδο σταματήσαμε να παίζουμε με αυτόν τον τρόπο, πιστέψαμε πως το ματς είχε τελειώσει αλλά ένα ματς αν δεν λήξει δεν τελειώνει. Έχουμε σπουδαίους σουτέρ όπως ο Ντόρσεϊ, ο Φουρνιέ, ο Πίτερς, ο Βεζένκοβ αλλά την ίδια στιγμή ξέρεις πως ακόμα και αν δώσεις χώρο σε παίκτες που είναι δημιουργοί όπως ο Τόμας Γουόκαπ, μπορούν να βάλουν τέσσερα στη σειρά. Είναι κάτι στο οποίο δουλεύουμε και προσπαθούμε να δώσουμε αυτοπεποίθηση σε όποιον παίκτη που είναι ελεύθερος για να σουτάρει τη μπάλα”.

Για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί κάποια ομάδα να παίζει πέντε ματς και μετά να είναι έτοιμοι για το Final Four, μπορεί να πάρει τρια ματς όπως εμείς και να έχει ένα κενό πριν το Final Four. Εμείς έχουμε και τα playoffs στο ελληνικό πρωτάθλημα, την άλλη Τετάρτη, πιστεύω πως μπορούμε να βρούμε ρυθμό, όμως σίγουρα χρειαζόμαστε 4 μέρες ξεκούραση γιατί η σεζόν ήταν δύσκολη, όπως και για κάθε ομάδα στη διοργάνωση. Μετά θα επιστρέψουμε στις προπονήσεις με την ίδια νοοτροπία και τον τρόπο που προπονούμαστε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν με όλο το ρόστερ μας που είναι πολύ μεγάλο και θα δώσουμε τα πάντα για να φέρουμε το τρόπαιο στον Πειραιά. Ξέρετε πως δεν είναι εύκολο και όλες οι ομάδες θέλουν να πάνε στο Final Four και όσες περάσουν είναι μεγάλα ονόματα στο Ευρωπαϊκό μπάσκετ αλλά πιστεύω πως έχουμε την τύχη με το μέρος μας”.

“Ο Εβάν Φουρνιέ δεν χρειάζεται ένα παιχνίδι για να αποδείξει την αξία του. Είναι πολύ ανταγωνιστικός και πάντα παίζει για τη νίκη, όμως για εμένα το πιο σημαντικό είναι πως μια τέτοια προσωπικότητα η οποία ήρθε από τόσες επιτυχημένες σεζόν στο ΝΒΑ, ήρθε με τη σωστή νοοτροπία στην ομάδα, είναι απίστευτα εύκολο να τον προπονήσεις και είναι ένας από τους καλύτερους συμπαίκτες που έχουμε. Πάντα υποστηρίζει τους συμπάικτες του επομένως είναι κάτι που δεν το βρίσκεις εύκολα με παίκτες του δικού του μεγέθους αλλά ο Έβαν τα έχει όλα αυτά και είμαστε ευγνώμων για αυτό”.

“Πρώτα πρέπει να επικεντρωθούμε στον ημιτελικό γιατί παίζουμε ενάντια στην Φενέρμπαχτσε ή στη Ζαλγκίρις, θα είναι πολύ δύσκολο ματς και κανείς δεν σου εγγυάται πως θα παίξεις στον τελικό ή θα κερδίσεις του τρόπαιο. Ας μείνουμε ταπεινοί. Για τους οπαδούς μας είναι κάτι εκπληκτικό, από όταν μάθαμε πως το Final Four θα είναι στην Αθήνα στο ΟΑΚΑ, όλοι θέλουν απεγνωσμένα να πάρουμε τη EuroLeague, ειδικά επειδή παίζουμε σε αυτήν την έδρα αλλά στο τέλος είναι ένας ευρωπαϊκός τίτλος και δεν είναι καθόλου εύκολο να τον κατακτήσεις επομένως θα δούμε. Τα συναισθήματα θα εκραγούν στο Final Four και στον τελικό, θα δούμε”

“Σας ευχαριστώ πολύ, ελπίζω να τα πούμε του χρόνου»