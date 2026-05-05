Φουρνιέ: «Έχουμε φτάσει πολλές φορές στην πηγή, φέτος ήρθε η στιγμή να πιούμε και νερό»

Ο Εβάν Φουρνιέ μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final-Four τόνισε πως ήρθε η ώρα οι «ερυθρόλευκοι» να... πάνε στην πηγή και να πιούν και νερό.

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «PlayMakers»:

«Έχουμε δύο παιχνίδια ιδανικά μέχρι να τελειώσουμε την δουλειά. Θέλουμε να πηγαίνουμε βήμα-βήμα μέχρι το τέλος. Αυτό που έδειξε η σειρά είναι ότι είμαστε συγκεντρωμένοι. Θα παλέψουμε και θα παίξουμε μαζί».

Για την περσινή στιγμή του στο Final-Four και την αγκαλιά του Σπανούλη: «Ήταν δύσκολη στιγμή για εμένα. Τώρα θέλω κάτι άλλο. Έχουμε φτάσει πολλές φορές στην πήγη, φέτος ήρθε η στιγμή να πιούμε και νερό».

«Δεν θέλω να κάνω πρόβλεψη για τον ημιτελικό. Θέλουμε να ξεκουραστούμε. Θα δούμε φυσικά το άλλο παιχνίδι. Αλλά θέλουμε να το πάμε ένα βήμα την σειρά».