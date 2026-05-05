Η ομιλία του Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια: «Συγχαρητήρια και στους ιδιοκτήτες - Ας πάρουμε αυτό που μας αξίζει»

Ο Ολυμπιακός έκανε το 3-0 απέναντι στην Μονακό και έτσι προκρίθηκε στο Final-Four της Αθήνας. Μετά το ματς ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στα αποδυτήρια και έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες αλλά και στους ιδιοκτήτες της ομάδας.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός στα αποδυτήρια:

«Αξίζετε όλα τα εύσημα. Είχατε μία πολύ καλή regular season, ήσασταν καταπληκτικοί στα play-offs. Αλλά ο βασικός στόχος ήταν να βρεθούμε στο FInal-Four. Συγχαρητήρια και στους ιδιοκτήτες της ομάδας. Μην υποτιμάτε τίποτα. Ας πάρουμε αυτό που μας αξίζει».