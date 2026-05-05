Με οδηγό το τρίτο δεκάλεπτο η Χάποελ Τελ Αβίβ κέρδισε την πληγωμένη στη ρακέτα Ρεάλ Μαδρίτης με 76-69, μείωσε τη σειρά των playoffs σε 2-1 και ελπίζει για το Final Four. Επόμενο παιχνίδι ξανά στο Μπότεβγκραντ, την Πέμπτη (7/5, 21:00).

Η Χάποελ ήταν κακή και ασύνδετη στο πρώτο ημίχρονο, βρέθηκε και στο -10, όμως χάρη στο 21-10 επιμέρους σκορ της τρίτης περιόδου ξέφυγε με διψήφια διαφορά και άντεξε στην προσπάθεια επιστροφής της Ρεάλ, η οποία έχασε για περίπου 20 αγωνιστικά λεπτά και τον Ουσμάν Γκαρούμπα από τη ρακέτα της, με τον Έντι Ταβάρες να είναι ήδη παροπλισμένος.

Κορυφαίος των νικητών, που έπαιζαν χωρίς τους Κόλιν Μάλκολμ και Γιαμ Μάνταρ, ήταν ο Ελάιζα Μπράιαντ, ο οποίος άγγιξε το νταμπλ-νταμπλ με 19 πόντους και 9 ριμπάουντ. Μαζί στο σκοράρισμα και ο Κρις Τζόουνς με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Βασίλιε Μίτσιτς πρόσθεσε 13 πόντους, με τη Χάποελ να σουτάρει μόλις 4/18 τρίποντα. Για τη Ρεάλ, πρώτος σκόρερ ήταν ο Τρέι Λάιλς με 14 πόντους, 11 έβαλε ο Γκάμπριελ Ντεκ, έμεινε στους 7 πόντους ο Μάριο Χεζόνια με 2/8 σουτ.

Δυνατά στην αρχή η Ρεάλ, επέστρεψε η Χάποελ

Η Ρεάλ μπήκε... φουριόζα στο ματς και με επιθετική πολυφωνία βρέθηκε στο 0-7, όμως η αντίδραση των γηπεδούχων ήρθε με τους Μίτσιτς και Μπράιαντ (10-10). Με τα τρίποντα των Ντεκ και Λάιλς οι Μαδριλένοι κρατούσαν τα ηνία (15-21) και ο Μπλέικνι ήταν αυτός που μείωσε στους τρεις με το φινάλε της πρώτης περιόδου (18-21).

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο συνέχισε να ελέγχει τον ρυθμό (21-28), την στιγμή που η Χάποελ με νευρικότητα στο παιχνίδι της έψαχνε ακόμα τα πατήματά της. Ο Καμπάτσο έγραψε για πρώτη φορά διψήφια διαφορά στο ματς (23-33), αλλά εκεί η Ρεάλ έμεινε άποντη για 4,5 λεπτά, με αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι να επιστρέψουν, μειώνοντας σε 32-33 και μόνο με βολές (9/9). Ο Οτούρου ολοκλήρωσε ένα σερί 11-0 για το πρώτο προσπέρασμα (34-33), όμως ο Χεζόνια απάντησε με τρίποντο για το 34-36 του ημιχρόνου.

Έκανε τη διαφορά στο τρίτο δεκάλεπτο η Χάποελ

Η επιχείρηση αντεπίθεσης της Χάποελ στην τρίτη περίοδο στέφθηκε με επιτυχία. Και αυτό επειδή μετά το 36-40 η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, δυνάμωσε την άμυνά της και τρέχοντας σερί 16-0 έφτασε στο 52-40 χάρη κυρίως στην περιφέρειακή της γραμμή (Μπράιαντ, Τζόουνς, Μίτσιτς). Η πληγωμένη στα σέντερ Ρεάλ σκόραρε μετά από 7 άγονα λεπτά με τον Λάιλς (52-42) και ο Κέσλερ σημάδεψε το 55-46 του δεκαλέπτου.

Με ένα γρήγορο 0-5 η Ρεάλ έμεινε κοντά (55-51) και με δύο σερί τρίποντα από Λάιλς και Ντεκ πλησίασε στον πόντο και στο 59-58 στο 34'. Εκεί, η Χάποελ απάντησε με σερί 6-0 (65-58), ο Γκαρούμπα επέστρεψε στο παρκέ μετά από 20 αγωνιστικά λεπτά, η Ρεάλ είχε επαφή με το σκορ, όμως ο Μπράιαντ με ένα μεγάλο τρίποντο έγραψε το 68-61 στο 38'. Χεζόνια και Καμπάτσο δεν βρήκαν στόχο, σε αντίθεση με τον Τζόουνς που από κοντά έκανε το 70-61 στο 39', ο Μαλεντόν έδωσε κάποιες ελπίδες στην ομάδα του (72-66) χωρίς όμως να υπάρξει συνέχεια για τους Μαδριλένους.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 34-36, 55-46, 76-69

