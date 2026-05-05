Συγκινεί ο Μπόνι για Ορτίθ: «Η καρδιά μου κλαίει» (pics)

Οι δυο τους κατέκτησαν στους «κιτρινόμαυρους» το Κύπελλο Κόρατς το 1997, με μια επική ανατροπή μέσα στην Προύσα μετά την ήττα των 11 πόντων στο πρώτο ματς της Θεσσαλονίκης.
Ο «τρελός» Ιταλός, όπως τον φώναζαν οι φίλοι του Άρη, μοιράστηκε τη θλίψη του για τον χαμό του Ορτίθ στα 62 μόλις χρόνια του, αναφέροντας στα social media:
«Σε χαιρετώ αγαπητέ μου φίλε. Ο Χοσέ Πικούν Ορτίθ δεν ήταν απλώς ένας σπουδαίος παίκτης, ήταν όλα όσα ήθελες από έναν συμπαίκτη. Πόσα ανέκδοτα, πόσες καταστάσεις μοιραστήκαμε, η καρδιά μου κλαίει.
Δώσε χαιρετίσματα στον Σακ (σ.σ. ο συμπαίκτης τους Τσαρλς Σάκλφορντ, που επίσης έφυγε από τη ζωή). Είθε η γη να είναι φωτεινή για εσάς».