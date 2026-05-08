Η Nova παρούσα στο κορυφαίο μπασκετικό γεγονός της Ευρώπης

Tο μεγαλύτερο μπασκετικό γεγονός της Ευρώπης πλησιάζει και η καρδιά του Final-4 θα χτυπά δυνατά μέσα από την πλατφόρμα της ΕΟΝ στις 22 και 24 Μαΐου.

Το κορυφαίο μπασκετικό γεγονός βρίσκεται προ των πυλών. Το γεγονός πως την φετινή σεζόν το Final-4 θα διεξαχθεί επί ελληνικού εδάφους κάνει τους λάτρεις του είδους να αδημονούν για την διεξαγωγή.

Τα τελευταία δυο χρόνια οι δυο ελληνικές ομάδες έχουν καταφέρει να δώσουν το παρών στο Final-4, με την μεγαλύτερη στιγμή να είναι αναμφίβολα το 2024 με την κατάκτηση της Euroleague από τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR στο Βερολίνο.

O Oλυμπιακός εξασφάλισε ήδη την παρουσία του στο μεγάλο ραντεβού του Μαΐου, με τους «ερυθρόλευκους» να ξεπερνούν εύκολα το εμπόδιο της Μονακό. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στην σειρά, «σκούπισε» τους Μονεγάσκους και τσέκαρε το εισιτήριο για το πέμπτο σερί Final-4.

Από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR απέχει μια νίκη για να κλειδώσει την παρουσία του στο Final-4. Οι «πράσινοι» έκαναν με το καλημέρα της σειράς δυο break στην Ισπανία κόντρα στην Βαλένθια, απέκτησαν σαφές προβάδισμα για την πρόκριση, με την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ να μειώνει την σειρά σε 2-1. Πλέον η ομάδα έχει την ευκαιρία με νίκη στο Game 4 να σφραγίσει το εισιτήριο για το Final-4 που θα διεξαχθεί στην έδρα τους.

Πλέον ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να διεκδικήσει για 4η φορά το βαρύτιμο τρόπαιο, ενώ οι «πράσινοι» σε περίπτωση που κερδίσουν το Game 4 θα διεκδικήσουν την Ευρωλίγκα για 8η φορά στην ιστορία τους.

Η κορυφαία δημοσιογραφική ομάδα της Νova θα μεταφέρει τα όσα θα συμβούν μέσα και έξω από το γήπεδο, καλύπτοντας τα πάντα γύρω από το Final-4. Εκπομπές, αφιερώματα, ζωντανές συνδέσεις, συνεντεύξεις και ρεπορτάζ θα μεταφερθούν μέσα από την πλατφόρμα της ΕΟΝ για να απολαύσουν οι φίλοι του μπάσκετ όλη την μαγεία της διοργάνωσης.

