Έντουαρντς: «Ο ΜακΝτάνιελς είναι ο αγαπημένος μου παίκτης στο ΝΒΑ»

Ο Άντονι Έντουαρντς είχε μόνο τα καλύτερα να πει για τον συμπαίκτη του στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς.

Ο Άντονι Έντουαρντς αναμενόταν να επιστρέψει στο Game 3 ή 4 κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς, όμως κατάφερε να επιστρέψει στο πρώτο παιχνίδι της σειράς και βοήθησε τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς να κάνoυν το 1-0.

Μετά την μεγάλη του εμφάνιση προχώρησε σε δηλώσεις και είχε μόνο τα καλύτερα να πει για τον Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς, ο οποίος έχει… πατήσει το γκάζι στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν.

«Είναι ο αγαπημένος μου παίκτης στο ΝΒΑ. Τα όσα κάνει σε καθημερινή βάση είναι απίστευτα. Λατρεύω να τον βλέπω να παίζει. Έχει ωριμάσει πολύ τον τελευταίο 1.5 χρόνο, ο τρόπος που βλέπει το παιχνίδι, που διαβάζει το παιχνίδι. Ξέρει πότε να είναι επιθετικός. Μαθαίνει περισσότερα για το παιχνίδι, πότε να πάει, πότε να μην πάει, πότε θα έχει δύο αμυντικούς πάνω του. Είναι ο αγαπημένος μου παίκτης. Αγαπάω τον Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς» ανέφερε.