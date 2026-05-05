Μαρτίνεθ: «Σπουδαίος αντίπαλος ο Παναθηναϊκός, τα κάνει όλα πολύ καλά»

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ ενόψει του Game 3 της σειράς της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό AKTOR τόνισε πως το «τριφύλλι» είναι μία σπουδαία ομάδα και ότι... οδηγεί τις «Νυχτερίδες» στα όριά τους.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Θα πάμε μέρα με τη μέρα. Ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι αρκετά οριακή, αλλά η διοργάνωση αυτή τη στιγμή μας φέρνει σε ένα σημείο όπου είμαστε υποχρεωμένοι να νικήσουμε και θα κάνουμε τα πάντα για να το πετύχουμε. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε όλη τη σεζόν. Προφανώς γνωρίζουμε τις δυσκολίες, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη ότι αν παίξουμε ένα καλό παιχνίδι μπορούμε να έχουμε πιθανότητες να κερδίσουμε.

Νομίζω ότι το πρώτο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένας σπουδαίος αντίπαλος που μας οδηγεί στα όρια σε άμυνα, ριμπάουντ και επιθετική λειτουργία, γιατί είναι μια ομάδα που τα κάνει όλα πολύ καλά. Επομένως πρέπει να είμαστε στο καλύτερό μας επίπεδο. Μας αναγκάζει να βελτιωνόμαστε από παιχνίδι σε παιχνίδι και θα έλεγα ότι μακάρι να καταφέρουμε να κάνουμε μεγαλύτερη την σειρά, γιατί μας υποχρεώνει να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό».