Ευρωμπάσκετ U16 Γυναικών: Οικοδέσποινα η περιφέρεια Ιωαννίνων

Το Ευρωμπάσκετ U16 Γυναικών Β’ Κατηγορίας φτάνει στα Ιωάννινα. Δύο όμιλοι της διοργάνωσης θα φιλοξενηθούν στην Ελλάδα τον Αύγουστο και η περιφέρεια Ηπείρου παίζει το δικό της ρόλο.

Ο περιφερειάρχης, Αλέξανδρος Καχριμάνης, αναφέρθηκε στην ανάληψη της διοργάνωσης τονίζοντας: «Η Περιφέρεια Ηπείρου στηρίζει έμπρακτα μια σημαντική διεθνή διοργάνωση, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κορασίδων. Η διοργάνωση αυτή δεν είναι μόνο ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός, αλλά και μια ουσιαστική ευκαιρία για την προβολή της Ηπείρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Ο Καχριμάνης εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς την ΕΟΚ για τη συνεργασία και την αρωγή της για την ανάληψη της διοργάνωσης, αλλά για την προσπάθεια της Περιφέρειας να αρχίσει η κατασκευή του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου (πρώην Ξιφασκίας)».

Το λόγο πήραν επίσης ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Χάρης Λαζάνης και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΣΚΑΒΔΕ, Ιωάννης Ζήκος, εκτιμώντας πως το Ευρωμπάσκετ U16 θα αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα στην περιοχή, όπου θα φιλοξενηθεί και το τουρνουά της Εθνικής Γυναικών «Βάσω Μπεσκάκη» τον Ιούνιο.

Ο Ντίνος Σβερκούνος, γενικός διευθυντής της ΕΟΚ, στάθηκε από την πλευρά του στην εξαιρετική συνεργασία με την Περιφέρεια και την ΕΣΚΑΒΔΕ, αλλά και την επιτροπή λειτουργίας του κλειστού γυμναστηρίου «Σιδ. Καραδήμας», τονίζοντας πως «οι αγώνες θα είναι γιορτή του μπάσκετ, αλλά και γενικότερα του αθλητισμού».

Υπενθυμίζεται πως στα Ιωάννινα θα φιλοξενηθούν οι αγώνες του 5ου και του 6ου Ομίλου από τις 6 ως τις 11 Αυγούστου. Η Ελλάδα θα αγωνιστεί στον 5ο Όμιλο με τις Δανία και Ιρλανδία. Στον 6ο Όμιλο θα αγωνιστούν οι Μεγάλη Βρετανία, Ισλανδία και Νορβηγία. Η νικήτρια ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για την άνοδο στην Α’ Κατηγορία.