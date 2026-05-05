Διαιτητής Α1 κατηγορείται για πλαστογραφία με όφελος άνω των 120.000 ευρώ!

Διαιτητής που σφυρίζει ντέρμπι και μεγάλους αγώνες, με πασίγνωστο όνομα σε όλη τη χώρα, κατηγορείται για πλαστογραφία και ορίστηκε ήδη ανακριτής για να διερευνήσει περαιτέρω τη δίωξη!

Ένα νέο σκάνδαλο έρχεται να ταράξει τα νερά στην ΕΟΚ και την ΚΕΔ, καθώς διαιτητής έχει καταγγελθεί επισήμως για πλαστογραφία. Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στην ιστοσελίδα iEidiseis, διεθνής διαιτητής που ορίζεται στα κρίσιμα παιχνίδια της Greek Basketball League, αντιμετωπίζει κατηγορίες για πλαστογραφία, με σκοπούμενο περιουσιακό όφελος και ζημιά που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ. Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως σοβαρή και έχει οριστεί ανακριτής από το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Η καταγγελία αναφέρει: «Πλαστογραφία (νόθευση) με χρήση κατ’ εξακολούθηση, με σκοπούμενο περιουσιακό όφελος και ζημιά που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ. Μάλιστα για την υπόθεση, η οποία θεωρείται σοβαρή ορίζεται ανακριτής για τα περαιτέρω από το Πρωτοδικείο Αθηνών».

Μάλιστα, η υπόθεση «τρέχει» από τον Οκτώβριο 2025 στα δικαστήρια, αλλά η ΕΟΚ ή η ΚΕΔ δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο και ορίζει το εν λόγω πρόσωπο κανονικά στα παιχνίδια του πρωταθλήματος.