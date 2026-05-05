Με Γιαβόρ και Νέντοβιτς το Game 3 του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλένθια

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές του Game 3 του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλένθια στο «T-Center» (6/5, 21:15).

Αυτοί θα είναι οι Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Μίλαν Νέντοβιτς (Σερβία) και Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία), που ορίστηκαν να διευθύνουν την αναμέτρηση του «τριφυλλιού» απέναντι στην ισπανική ομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως Γιαβόρ και Νέντοβιτς ήταν και στο Game 1 της σειράς στη «Roig Arena», με τους «πράσινους» να έχουν έντονα παράπονα από τη φάση του Κέντρικ Ναν με τον Μπράνκου Μπαντιό και το καθαρό φάουλ που δεν δόθηκε στον άσο του Παναθηναϊκού.

Μία φάση μάλιστα που η Euroleague έκανε στιγμιότυπο στα social media, ο Ναν την σχολίασε και στη συνέχεια οι ιθύνοντες της διοργάνωσης την κατέβασαν.

Ενώ στη συνέχεια υπήρξε και η βολή του Ζαν Μοντέρο στο φινάλε της αναμέτρησης που δεν έπρεπε να μετρήσει.