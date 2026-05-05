ΜακΚόλουμ: «Αυτό είναι το μοναδικό ελάττωμα του Ολυμπιακού» (vid)

Ο Έρικ ΜακΚόλουμ στο podcast που διατηρεί κλήθηκε να σχολιάσει πιο είναι το μοναδικό ελάττωμα που βλέπει στον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι λείπει ένας παίκτης που θα πάρει το κρίσιμο σουτ.

O πολύπειρος γκαρντ, ανέφερε ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν εκπληκτική ομάδα και ότι ο Σάσα Βεζένκοφ είναι ένας εκπληκτικός παίκτης αλλά δεν θα του εμπιστευόταν να πάρει το σουτ σε μια κρίσιμη επίθεση.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Αυτό δεν θα αρέσει σε πολλούς φιλάθλους από την Ελλάδα, αλλά ιστορικά αν δεις τι έχει γίνει, έχουν παίξει εξαιρετικό μπάσκετ, αλλά η έλλειψη ενός παίκτη που μπορεί να πάει στο ένας με έναν και να ανοίξει την άμυνα είναι αυτό που τους λείπει.

Μου αρέσει το πώς παίζουν, αλλά χρειάζονται 1-2 παίκτες που αν το play δεν λειτουργεί, αν το σύστημα κολλήσει να μπορούν να κάνουν το παιχνίδι πιο εύκολο για τον αντίπαλο.

Ποιος κάνει το παιχνίδι εύκολο για τους άλλους στον Ολυμπιακό; Ποιος θα πάρει το τελευταίο σουτ; Ο Βεζένκοφ είναι εκπληκτικός παίκτης, είναι πραγματικά ο MVP, μου αρέσει το παιχνίδι του, αλλά δεν θα του εμπιστευόμουν το τελευταίο σουτ».