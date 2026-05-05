Ιφί: «Ο Παναθηναϊκός θα πάρει την Euroleague σε τελικό με τον Ολυμπιακό»

Ο Ναντίρ Ιφί κλήθηκε να κάνει τις προβλέψεις του για το Final 4 της Euroleague, βλέποντας τελικό «αιωνίων» με νικητή τον Παναθηναϊκό.

Ο γκαρντ της Παρί, κλήθηκε να βγάλει το bracket του F4 που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, βλέποντας ημιτελικό Παναθηναϊκού-Ρεάλ και Ολυμπιακού-Φενέρ, με το ζευγάρι του τελικού να είναι ανάμεσα στους δύο «αιωνίους».

Ο Ιφί, μάλιστα προέβλεψε ότι το Τριφύλλι θα επικρατήσει του Ολυμπιακού στον τελικό του Final Four και θα κατακτήσει την Ευρωλίγκα μέσα στο σπίτι του.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν αποκτήσει σαφές προβάδισμα πρόκρισης στο Final Four της Euroleague, αφού οι «πράσινοι» προηγούνται με 2-0 στη σειρά με την Βαλένθια και οι Πειραιώτες με 2-0 κόντρα στη Μονακό.