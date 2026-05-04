Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τη Σπυριδοπούλου - Κυνηγάει το μπαμ ο Σπόρτιγκ

Ο Ολυμπιακός με ανακοίνωση του γνωστοποίησε το τέλος της συνεργασία του με την Άννα Σπυριδοπούλου έπειτα από εννιά χρόνια κοινής πορείας. Κυνηγάει το μπαμ με την Ελληνίδα φόργουορντ ο Σπόρτινγκ.

Μετά από εννιά χρόνια κοινής πορείας ο Άννα Σπυριδοπούλου και Ολυμπιακός χώρισαν τους δρόμους τους, με την «ερυθρόλευκη» να γνωστοποιεί το τέλος της συνεργασίας των δυο πλευρών.

Μάλιστα ο Σπόρτινγκ κυνηγάει το μπαμ με την πολύπειρη Ελληνίδα φόργουρντ, προκειμένου να την εντάξει στο ρόστερ του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Εννέα χρόνια, 12 τρόπαια, «αμέτρητες» νίκες. Αυτά ζήσαμε στο κοινό μας ταξίδι με την Άννα Σπυριδοπούλου. Μετά από εννέα σεζόν μαζί, οι δρόμοι μας χωρίζουν.

Άννα, σε ευχαριστούμε για όλες τις στιγμές. Για το πάθος, τη μαχητικότητά σου, την αγάπη σου για τον Ολυμπιακό μας. Για την προσφορά σου εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου, με το σπουδαίο σου ταλέντο και την ξεχωριστή σου προσωπικότητα!

Καλή συνέχεια στην καριέρα και τη ζωή σου! Για πάντα κομμάτι της «ερυθρόλευκης» οικογένειας.