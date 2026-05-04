Σάκοτα ενόψει Final Four: «Η Μάλαγα είναι το απόλυτο φαβορί»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε για το επερχόμενο Final Four του BCL και τόνισε πως η Μάλαγα, που αντιμετωπίζει η ΑΕΚ στον ημιτελικό, είναι το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Η προετοιμασία συνεχίζεται. Ασχολούμαστε προφανώς με το πρώτο ματς αυτή τη στιγμή, καθώς δεν γνωρίζει κανείς τον αντίπαλο του Σαββάτου. Σίγουρα, ο κάθε παίκτης, και όλοι εμείς, θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι. Θέλουμε να παρουσιάσουμε την ομάδα με το καλύτερο δυνατό πρόσωπο. Από την άλλη, θέλω να πω, ότι δε δεχόμαστε τον τίτλο του φαβορί…

Όλος ο κόσμος γνωρίζει, ότι η Μάλαγα είναι «back to back» Πρωταθλήτρια του BCL και του Διηπειρωτικού, ενώ μαζί με το Σούπερ Καπ Ισπανίας και δύο Κύπελλα, έχει κατακτήσει 7 τρόπαια τα τελευταία 4 χρόνια, με τον ίδιο προπονητή. Μιλάμε, λοιπόν, για μια ομάδα που κατακτάει τρόπαια συνεχώς τα τελευταία χρόνια, άρα η Μάλαγα είναι το απόλυτο φαβορί για ολόκληρη τη διοργάνωση!

Από την άλλη, έχει ένα προπονητή που όλα αυτά τα χρόνια είναι μαζί τους. Έχει μαζέψει όλα τα τρόπαια. Συμμετέχει στο Final 4 του BCL για τρίτη φορά και είναι από τους πιο έμπειρους προπονητές που έχει η διοργάνωση. Η Μάλαγα έχει εννέα παίκτες που αγωνίζονταν εκεί και πέρσι, και οκτώ παίκτες άνω των 30 ετών. Όλα αυτά αποδεικνύουν (πάλι) το πόσο έμπειρη ομάδα είναι.

Επίσης, το Final 4 γίνεται σε ισπανικό έδαφος. Όσο και να θέλουμε τον κόσμο μας, που σίγουρα θα έρθει, πλεονέκτημα θα έχουν οι Ισπανοί. Όλα αυτά «μιλάνε» από μόνα τους.

Εμείς έχουμε τα δυνατά μας σημεία και προσπαθούμε να είμαστε διαβασμένοι, όμως συνήθως μας ρωτάνε ποιος είναι φαβορί και μερικές φορές, άλλο είναι αυτό που πιστεύουμε και άλλο αυτό που δείχνουν οι αριθμοί και τα στοιχεία».