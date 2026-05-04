Πίτερς: «Όλοι πρέπει να αναβαθμίσουμε το παιχνίδι μας και την ταχύτητά μας και αυτό θα είναι το κλειδί της νίκης»

Ο Άλεκ Πίτερς σε δηλώσεις του ενόψει του Game 3 κόντρα στην Μονακό σημείωσε ότι όλοι πρέπει να αναβαθμίσουν το παιχνίδι τους και την ταχύτητα τους για να πάρει τη νίκη και την πρόκριση στο Final-4.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την αναμέτρηση κόντρα στη Μονακό: «Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν καλή για εμάς, μετά από αυτές τις νίκες πιστεύω πως όλοι χάρηκαν αλλά εμείς πρέπει να προχωρήσουμε και να συγκεντρωθούμε. Κάθε μέρα προπονούμαστε και αποφορτιζόμαστε τα Σαββατοκύριακα ώστε να μπούμε σε αυτήν την εβδομάδα σαν να είναι το πρώτο παιχνίδι στη σειρά. Δεν είχαμε την τύχη με το μέρος μας την προηγούμενη φορά στο Μονακό, έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο και θα μας κάνει να παίξουμε όπως στα δύο πρώτα ματς»

Για το πλάνο της ομάδας: «Να κινηθούμε ως ομάδα και τι εννοώ με αυτό είναι, να έχουμε ταχύτητα και ένταση, να είμαστε καλοί στην άμυνα και στην επίθεση . Στα playoffs πρέπει να δώσεις το κάτι παραπάνω, πιο πολλά από την κανονική περίοδο και από κάθε άλλο παιχνίδι μέσα στη σεζόν. Όλοι πρέπει να αναβαθμίσουμε το παιχνίδι μας και την ταχύτητά μας και αυτό θα είναι το κλειδί της νίκης για εμάς»