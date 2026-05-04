Μονακό: Εκτός και ο Τάις στο Game 3 με τον Ολυμπιακό

Η Μονακό θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο «Salle Gaston Medecin» για το Game 3 των play-offs της Euroleague (5/5, 20:45). Ο Σεργκί Γκλαντίρ μετά το παιχνίδι του πρωταθλήματος έκανε γνωστό πως ο Άλφα Ντιαλό (πρόβλημα στον προσαγωγό) θα απουσίαζε από το ματς (και την υπόλοιπη σειρά), ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί ο Ντάνιελ Τάις.
Ωστόσο, τελικά ο 34χρονος σέντερ θα μείνει εκτός με πρόβλημα στο δάχτυλο. «Ενεργό ρόστερ. Ο Άλφα Ντιαλό (προσαγωγός) και ο Ντάνιελ Τάις (δάχτυλο) δεν θα είναι διαθέσιμοι για το Game 3 αύριο απέναντι στον Ολυμπιακό» αναφέρει η ενημέρωση της ομάδας.
ℹ️ Point effectif— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) May 4, 2026
Alpha Diallo (adducteur) et Daniel Theis (doigt) ne sont pas aptes pour le game 3 demain face à l’Olympiakos #RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/9itdf3gBil