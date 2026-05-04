Πρόβλημα στην Μακάμπι: Υπέστη ανοιχτή εξάρθρωση στο δάχτυλο ο Ουόκερ

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ αναμετρήθηκε με την Χάποελ Ιερουσαλήμ (3/5) και κατάφερε να επικρατήσει στην παράταση με 112-105. Ωστόσο, κατά την διάρκεια του έξτρα πενταλέπτου τραυματίστηκε ο Λόνι Ουόκερ.
Όπως ανέφερε η ανακοίνωση της ομάδας, ο αστέρας υπέστη ανοιχτή εξάρθρωση στο δάχτυλό του και έτσι αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για δύο με τρεις εβδομάδες.
עדכון: לוני ווקר, שנפצע במהלך ההארכה, סובל מפריקה פתוחה של האצבע. ההערכה הראשונית היא שייעדר בין שבועיים לשלושה— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC) May 3, 2026