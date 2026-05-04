Πρόβλημα στην Μακάμπι: Υπέστη ανοιχτή εξάρθρωση στο δάχτυλο ο Ουόκερ

Ο Λόνι Ουόκερ υπέστη ανοιχτή εξάρθρωση στο δάχτυλο στο παιχνίδι της Μακάμπι Τελ Αβίβ με την Χάποελ Ιερουσαλήμ και αναμένεται να μείνει στα «πιτς» για δύο με τρεις εβδομάδες.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ αναμετρήθηκε με την Χάποελ Ιερουσαλήμ (3/5) και κατάφερε να επικρατήσει στην παράταση με 112-105. Ωστόσο, κατά την διάρκεια του έξτρα πενταλέπτου τραυματίστηκε ο Λόνι Ουόκερ.

Όπως ανέφερε η ανακοίνωση της ομάδας, ο αστέρας υπέστη ανοιχτή εξάρθρωση στο δάχτυλό του και έτσι αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για δύο με τρεις εβδομάδες.