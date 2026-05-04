Τίμπεργουλβς: Χάνει το ξεκίνημα της σειράς με τους Σπερς ο Έντουαρντς

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς αναμένεται να ξεκινήσουν την σειρά με τους Σαν Αντόνιο Σπερς χωρίς τον Άντονι Έντουαρντς και ελπίζουν πως ο αστέρας τους θα επιστρέψει στο Game 3 ή το Game 4.

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς έκαναν την έκπληξη και απέκλεισαν στον πρώτο γύρο των play-offs τους Ντένβερ Νάγκετς. Έτσι, θα αναμετρηθούν τώρα με τους Σαν Αντόνιο Σπερς στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας.

Ο Σαμς Σαράνια μίλησε για την κατάσταση του Άντονι Έντουαρντς, ο οποίος είναι εκτός με πρόβλημα στο αριστερό γόνατο και τόνισε ότι αναμένεται να μείνει εκτός στα πρώτα παιχνίδια της σειράς. Ο ίδιος ο παίκτης ελπίζει πως θα καταφέρει να επιστρέψει το νωρίτερο στο Game 3 ή το Game 4, όμως φυσικά όλα θα εξαρτηθούν από την αποθεραπεία του και από το πόσο καλά θα νιώθει.

Την ίδια ώρα, υπογράμμισε πως οι «Λύκοι» δεν θα πάρουν κάποιο ρίσκο, καθώς εδώ και καιρό αντιμετωπίζει πρόβλημα και στο δεξί του γόνατο