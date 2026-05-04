Οι Ρόκετς δεν ασχολήθηκαν με το... θάψιμο του Ντουράντ στους συμπαίκτες του

Οι Χιούστον Ρόκετς δεν ασχολήθηκαν ποτέ να λύσουν τα ζητήματα που δημιουργήθηκαν αφού διέρρευσαν τα αρνητικά σχόλια του Κέβιν Ντουράντ για τους συμπαίκτες του.

Οι Χιούστον Ρόκετς έκαναν δικό τους τον Κέβιν Ντουράντ και φυσικά ο οργανισμός πίστευε πως με τον «Slim Reaper» θα μπορούσε να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έγινε, με τις «Ρουκέτες» να αποκλείονται από τον πρώτο γύρο από τους Λος Άντζελες Λέικερς με 4-2.

Κατά την διάρκεια του All-Star διέρρευσαν στα social media πολλά screenshots με άσχημα μηνύματα του Ντουράντ από ψεύτικους λογαριασμούς για τους συμπαίκτες του, κάτι που δεν… απασχόλησε ποτέ τους Ρόκετς.

Σύμφωνα με το «The Athletic», αυτά τα μηνύματα ήταν μεγάλος αντιπερισπασμός μέσα στην ομάδα και ποτέ δεν λύθηκε εσωτερικά το ζήτημα. Καθ’όλη την διάρκεια της σεζόν υπήρχαν προβλήματα χημείας και σίγουρα αυτά τα μηνύματα δεν βοήθησαν το να γίνει καλύτερη η κατάσταση. Έτσι, με όλα αυτά η σεζόν τελείωσε νωρίς για τους Ρόκετς και μένει να φανεί τι αποφάσεις θα πάρει ο οργανισμός το καλοκαίρι.