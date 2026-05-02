Στο Σικάγο για το Draft Combine ο Στογιάκοβιτς

Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς έχει δηλώσει συμμετοχή στο NBA Draft και θα βρεθεί στο Σικάγο για το Draft Combine.

Ο γιος του Πέτζα Στογιάκοβιτς και της Αλέκας Καμηλά μέτρησε 13,5 πόντους και 4,5 ριμπάουντ με τη φανέλα του Illinois τη σεζόν 2025-2026 και δήλωσε συμμετοχή για το NBA Draft, ψάχνοντας μια θέση στον «μαγικό κόσμο».

Μάλιστα, ο Στογιάκοβιτς Junior προσκλήθηκε να πάρει μέρος στο Draft Combine.

Πρόκειται για ένα camp που διοργανώνεται στο Σικάγο, ώστε οι πιο ταλαντούχοι παίκτες του επικείμενου Draft να περάσουν από μια σειρά ασκήσεων, να προσελκύσουν το βλέμμα των ομάδων και να ξεχωρίσουν για να γίνουν pick στην επίσημη διαδικασία του ΝΒΑ.